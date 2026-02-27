Assine
PREVENÇÃO E CUIDADO

A casa está com infiltração por causa da chuva? Veja como resolver já

Manchas, mofo e goteiras são sinais de alerta; um guia prático para identificar a origem do problema e realizar reparos emergenciais sem gastar muito

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
27/02/2026 10:26 - atualizado em 27/02/2026 10:26

A casa está com infiltração por causa da chuva? Veja como resolver já
Manchas escuras de mofo e umidade em paredes são os primeiros sinais visíveis de infiltração, problema comum em períodos de chuva intensa. crédito: Freepik

Com a chegada de chuvas intensas em várias regiões do Brasil, muitos moradores se deparam com a infiltração em suas casas. Manchas escuras no teto, paredes úmidas, mofo e goteiras são os primeiros sinais de que a água encontrou um caminho para dentro de casa.

Identificar a origem do vazamento, que nem sempre está diretamente acima da mancha visível é o primeiro passo. A água pode percorrer lajes e paredes antes de se manifestar. Por isso, a investigação deve ser metódica e abranger os pontos mais vulneráveis da construção.

Prevenção é o melhor remédio

Antes de lidar com o problema, vale lembrar que a manutenção preventiva é a forma mais eficaz e econômica de evitar dores de cabeça. O ideal é realizar uma inspeção completa no imóvel antes do período de chuvas, verificando o estado do telhado, a limpeza das calhas e a integridade das vedações em janelas e paredes. Corrigir pequenas falhas com antecedência impede que elas se transformem em grandes infiltrações.

Como identificar a origem da infiltração

Inspecionar o telhado é a principal medida. Verifique se há telhas quebradas, deslocadas ou rachadas, pois elas são a causa mais frequente de infiltrações durante temporais. A falta de vedação adequada em rufos e chaminés também representa um ponto de entrada para a água.

Outro ponto crítico são as calhas e lajes. O acúmulo de folhas e sujeira pode entupir as calhas, fazendo com que a água transborde e escorra pelas paredes. Nas lajes, procure por fissuras ou problemas na impermeabilização, especialmente em áreas de empoçamento.

As paredes externas também merecem atenção. Rachaduras, mesmo que pequenas, podem permitir a passagem de umidade. Verifique ainda a vedação de janelas e portas, pois selantes ressecados ou mal aplicados costumam falhar sob chuva forte.

Passo a passo para reparos emergenciais

Enquanto a chuva não passa, algumas ações imediatas podem minimizar os estragos. Lembre-se que estas são soluções temporárias até que um reparo definitivo possa ser realizado com segurança.

  • Segurança em primeiro lugar: se a infiltração estiver próxima a pontos de energia, como tomadas e lustres, desligue a chave geral do circuito elétrico correspondente para evitar curtos-circuitos.

  • Contenha a água: use baldes e panos para coletar a água que está pingando. Se a umidade estiver se espalhando pelo chão, afaste móveis e eletrônicos para protegê-los.

  • Vedação provisória: para vazamentos no telhado, produtos como mantas asfálticas autoadesivas podem ser aplicados em uma breve estiagem para cobrir a área danificada. Em fissuras de paredes ou janelas, selantes de silicone oferecem uma barreira rápida.

  • Melhore a ventilação: assim que possível, abra janelas e portas para permitir a circulação de ar. Isso ajuda a secar a área afetada e a prevenir o surgimento de mofo.

Quando chamar um profissional com urgência?

Embora reparos emergenciais ajudem, algumas situações exigem atenção imediata de um especialista. Contate um profissional qualificado se notar:

  • Grandes rachaduras estruturais nas paredes ou laje;

  • Teto ou forro aparentando estar "embarrigado" ou cedendo;

  • Infiltração contínua e volumosa que as medidas paliativas não conseguem conter.

Nesses casos, o risco à estrutura do imóvel e à segurança dos moradores é alto, e apenas um laudo técnico poderá indicar a solução correta e definitiva.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

