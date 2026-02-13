Guia definitivo: como eliminar traças e proteger roupas e livros

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Encontrar pequenos furos em suas roupas favoritas ou páginas amareladas e roídas em livros pode ser um sinal de um problema silencioso e destrutivo: a infestação por traças. Esses pequenos insetos adoram ambientes escuros e úmidos, como armários, gavetas e estantes, onde encontram as condições ideais para se reproduzir. Felizmente, com as estratégias certas, é possível eliminá-las e proteger seus pertences de forma eficaz.

Antes de combatê-las, é crucial saber quem são as inimigas. Existem dois tipos principais de traças domésticas com dietas bem diferentes. As traças-dos-livros (peixinho-de-prata) são insetos prateados e sem asas que se alimentam de amido, encontrado em papel, cola de encadernação, papel de parede e tecidos engomados. Já as traças-das-roupas são pequenas mariposas cujas larvas se alimentam de queratina, uma proteína presente em fibras de origem animal como lã, seda, couro, casimira e penas. Embora causem danos materiais significativos, as traças não representam um risco direto para a saúde humana.

Leia Mais

Como identificar uma infestação?

Ficar atento aos sinais é o primeiro passo para controlar o problema. Procure por:

Furos irregulares em tecidos: especialmente em peças de lã, seda ou casimira guardadas por muito tempo.

Manchas amareladas: podem aparecer em papéis, tecidos ou golas de camisas.

Casulos e teias: as larvas das traças-das-roupas produzem pequenos casulos de seda, muitas vezes da cor do tecido que consomem.

Insetos visíveis: ver traças adultas (pequenas mariposas ou insetos prateados) voando ou correndo ao abrir armários e gavetas é um sinal claro.

Pó fino: um resíduo semelhante a serragem perto de livros ou roupas pode indicar a presença de fezes ou ovos.

Passo a passo para eliminar as traças

Uma vez confirmada a infestação, é hora de agir. Siga essas etapas para uma limpeza completa:

Esvazie e limpe tudo: retire todos os itens de armários, gavetas e estantes. Passe um aspirador de pó em todos os cantos e frestas para remover ovos e larvas. Limpeza com vinagre: após aspirar, passe um pano umedecido em uma solução de partes iguais de água e vinagre branco. O vinagre ajuda a limpar e atua como um repelente, mas pode não ser suficiente para eliminar todos os ovos. Lave ou congele os itens: lave todas as roupas infestadas em água quente, se o tecido permitir. Para itens delicados ou livros, sele-os em um saco plástico e coloque no congelador por pelo menos 72 horas para matar larvas e ovos. Exponha ao sol: roupas e livros podem ser colocados ao sol por algumas horas, pois as traças não sobrevivem a altas temperaturas e luz direta.

Como prevenir o retorno das traças

A prevenção é a melhor forma de manter seus pertences seguros a longo prazo. Adote os hábitos listados abaixo:

Mantenha tudo limpo e arejado: ventile armários e cômodos regularmente. Evite guardar roupas usadas ou sujas, pois resíduos de suor e alimentos atraem as traças-das-roupas.

Use repelentes naturais: coloque sachês com folhas de louro, cravos-da-índia ou pedaços de cedro em armários e gavetas. O cheiro afasta os insetos .

Armazenamento correto: guarde peças de valor ou que não são usadas com frequência em sacos a vácuo ou caixas de plástico bem vedadas.

Controle a umidade: use desumidificadores ou produtos anti-mofo em áreas propensas à umidade, pois as traças prosperam nesses ambientes.

Se a infestação for muito grande e persistente, considere contratar um serviço profissional de controle de pragas para uma solução mais definitiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este artigo foi gerado por uma inteligência artificial e revisado por um editor humano