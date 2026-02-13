Planta mão-de-deus: a flor que embeleza, mas exige atenção

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A planta mão-de-deus, cientificamente conhecida como Tithonia diversifolia e também chamada de girassol-mexicano, é um arbusto que se destaca tanto por sua beleza ornamental quanto por suas propriedades medicinais. Popularmente, suas folhas são utilizadas em chás e preparos por suas ações anti-inflamatórias, sendo também estudada por seu potencial no auxílio ao tratamento de dependências.

Originária do México, América Central e Caribe, esta planta robusta se adaptou bem a diversas regiões do mundo. Atingindo de 1,5 m a 4 m de altura, apresenta hastes lenhosas e folhas grandes e recortadas. Suas flores, de um amarelo-vibrante e semelhantes a margaridas ou pequenos girassóis, florescem abundantemente, atraindo abelhas e outros polinizadores.

Leia Mais

Como diferenciar a mão-de-deus do girassol comum?

Embora suas flores se pareçam, a mão-de-deus é um arbusto com múltiplos caules lenhosos, enquanto o girassol comum (Helianthus annuus) é uma planta herbácea de haste única e que geralmente morre após a floração. Além disso, as folhas da mão-de-deus são mais recortadas.

Como cultivar a planta mão-de-deus

Seu cultivo é considerado simples, ideal para jardineiros iniciantes. Por ser uma planta rústica, não exige muitos cuidados, mas alguns pontos são essenciais para garantir seu desenvolvimento saudável e uma floração exuberante. Veja as principais dicas:

Luminosidade: prefere sol pleno. A planta necessita de pelo menos seis horas diárias de luz solar direta para florescer intensamente.

Solo: é pouco exigente, adaptando-se bem a diferentes tipos de solo, mas prefere os que são bem drenados e ricos em matéria orgânica.

Rega: tolera curtos períodos de seca, mas aprecia regas regulares, especialmente durante as estações mais quentes. Evite o encharcamento do solo.

Poda: as podas são fundamentais para controlar seu crescimento vigoroso e manter um formato mais compacto e arbustivo. Devem ser feitas após a floração principal.

Devido ao seu crescimento rápido e fácil propagação, a mão-de-deus pode se tornar invasiva em algumas regiões, competindo com a vegetação nativa. As podas regulares, além de manterem a planta com um formato bonito, são essenciais para controlar sua expansão e evitar que se alastre de forma descontrolada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este texto foi gerado e editado por inteligências artificiais com o objetivo de compilar informações sobre o tema. Recomenda-se a consulta a fontes especializadas para aprofundamento.