Jardinagem e as fases da Lua: o que plantar em cada ciclo lunar

Tradição milenar associa fases lunares ao cultivo; conheça o calendário usado por jardineiros, embora sem comprovação científica

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/02/2026 13:32 - atualizado em 09/02/2026 13:33

A tradição de alinhar o plantio e a poda com as fases da lua, como a visível na imagem, é uma crença antiga entre jardineiros. crédito: Francesco Ungaro de Pexels / Brandon Lavilla de Pexels

Para muitos jardineiros, o segredo de uma horta farta não está apenas na terra: também está no céu. A prática de alinhar o plantio, a poda e a colheita com as fases da Lua é uma tradição antiga, baseada na crença de que a força gravitacional do satélite influencia o fluxo de seiva nas plantas, assim como afeta as marés.

Embora essa prática seja seguida por gerações de agricultores e jardineiros, não há evidências científicas sólidas que comprovem a influência direta da Lua no crescimento das plantas. Estudos científicos não encontraram correlação consistente entre as fases lunares e a produtividade agrícola. As orientações a seguir baseiam-se em tradições populares e observações empíricas.

A lógica por trás dessa tradição é que, quando a luz lunar aumenta (da nova para a cheia), a seiva se concentraria na parte superior das plantas. Quando a luz diminui (da cheia para a minguante), o fluxo se voltaria para as raízes, tornando cada período ideal para atividades específicas.

Lua nova: preparo e recomeço

Segundo a tradição lunar, essa fase é marcada por pouca luz e é vista como um período de repouso. Acredita-se que a energia das plantas esteja concentrada nas raízes. Por isso, seria o momento ideal para preparar o solo, adubar e remover ervas daninhas. Se for plantar, a recomendação é focar em vegetais de raiz, como cenoura, batata e beterraba, pois o desenvolvimento subterrâneo seria favorecido.

Lua crescente: estímulo ao crescimento

Com o aumento da luminosidade, a seiva subiria para os caules e folhas. Esse seria o ciclo perfeito para semear e plantar vegetais que crescem acima da terra, como alface, espinafre, tomate e feijão. O crescimento de folhas, flores e frutos é considerado mais vigoroso no período.

Lua cheia: auge da energia e colheita

Na crença popular, a Lua cheia representa o pico da energia, e a seiva se concentraria totalmente nas folhas e frutos. Por isso, seria a melhor época para colher hortaliças folhosas, frutas e ervas medicinais, que estariam mais suculentas e nutritivas. Recomenda-se evitar podas durante este período, pois a planta poderia perder muita seiva e ficar enfraquecida.

Lua minguante: momento de podar e fortalecer

Seguindo o calendário lunar, à medida que a luz da Lua diminui, o fluxo de seiva desceria novamente em direção às raízes. Essa seria a fase ideal para realizar podas, pois a cicatrização é considerada mais rápida, e a perda de seiva, menor. O período também favoreceria o plantio de raízes e bulbos, como alho e cebola. Além disso, é um bom momento para fertilizar o solo e controlar pragas.

Fatores como qualidade do solo, clima, irrigação adequada e nutrição das plantas têm impacto comprovadamente maior no sucesso de uma horta do que as fases lunares.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

