Jardinagem e as fases da Lua: o que plantar em cada ciclo lunar
Tradição milenar associa fases lunares ao cultivo; conheça o calendário usado por jardineiros, embora sem comprovação científica
compartilheSIGA
Para muitos jardineiros, o segredo de uma horta farta não está apenas na terra: também está no céu. A prática de alinhar o plantio, a poda e a colheita com as fases da Lua é uma tradição antiga, baseada na crença de que a força gravitacional do satélite influencia o fluxo de seiva nas plantas, assim como afeta as marés.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Embora essa prática seja seguida por gerações de agricultores e jardineiros, não há evidências científicas sólidas que comprovem a influência direta da Lua no crescimento das plantas. Estudos científicos não encontraram correlação consistente entre as fases lunares e a produtividade agrícola. As orientações a seguir baseiam-se em tradições populares e observações empíricas.
Leia Mais
-
Lua Negra em Capricórnio: como ancorar seus sonhos para 2025?
-
Melhor Lua para cortar o cabelo em 2025: planeje-se e arrase!
A lógica por trás dessa tradição é que, quando a luz lunar aumenta (da nova para a cheia), a seiva se concentraria na parte superior das plantas. Quando a luz diminui (da cheia para a minguante), o fluxo se voltaria para as raízes, tornando cada período ideal para atividades específicas.
Lua nova: preparo e recomeço
Segundo a tradição lunar, essa fase é marcada por pouca luz e é vista como um período de repouso. Acredita-se que a energia das plantas esteja concentrada nas raízes. Por isso, seria o momento ideal para preparar o solo, adubar e remover ervas daninhas. Se for plantar, a recomendação é focar em vegetais de raiz, como cenoura, batata e beterraba, pois o desenvolvimento subterrâneo seria favorecido.
Lua crescente: estímulo ao crescimento
Com o aumento da luminosidade, a seiva subiria para os caules e folhas. Esse seria o ciclo perfeito para semear e plantar vegetais que crescem acima da terra, como alface, espinafre, tomate e feijão. O crescimento de folhas, flores e frutos é considerado mais vigoroso no período.
Lua cheia: auge da energia e colheita
Na crença popular, a Lua cheia representa o pico da energia, e a seiva se concentraria totalmente nas folhas e frutos. Por isso, seria a melhor época para colher hortaliças folhosas, frutas e ervas medicinais, que estariam mais suculentas e nutritivas. Recomenda-se evitar podas durante este período, pois a planta poderia perder muita seiva e ficar enfraquecida.
Lua minguante: momento de podar e fortalecer
Seguindo o calendário lunar, à medida que a luz da Lua diminui, o fluxo de seiva desceria novamente em direção às raízes. Essa seria a fase ideal para realizar podas, pois a cicatrização é considerada mais rápida, e a perda de seiva, menor. O período também favoreceria o plantio de raízes e bulbos, como alho e cebola. Além disso, é um bom momento para fertilizar o solo e controlar pragas.
Fatores como qualidade do solo, clima, irrigação adequada e nutrição das plantas têm impacto comprovadamente maior no sucesso de uma horta do que as fases lunares.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.