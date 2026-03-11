Como cuidar das plantas de casa em períodos de pouca luz e muita chuva
Dias nublados e chuvosos exigem atenção especial com a rega e a luminosidade; veja dicas de jardinagem para manter suas plantas saudáveis no clima instável
Os dias mais cinzentos e chuvosos, comuns nesta época do ano, exigem uma mudança na rotina de cuidados com as plantas de casa. A combinação de pouca luz solar e alta umidade pode ser prejudicial, mas alguns ajustes simples garantem que elas continuem saudáveis. O segredo está em adaptar a rega e a exposição à luminosidade para o clima instável.
Com menos sol e temperaturas amenas, a água do solo evapora mais lentamente. Manter a mesma frequência de rega aumenta o risco de encharcar as raízes, o que pode levar ao apodrecimento e ao surgimento de fungos. O ideal é verificar a umidade da terra antes de molhar novamente.
A melhor forma de fazer essa verificação é com o teste do dedo. Afunde o indicador cerca de dois centímetros no substrato. Se o dedo sair sujo e úmido, a planta ainda não precisa de água. Espere mais um ou dois dias até que a camada superficial do solo esteja seca.
Garanta também que os vasos tenham uma boa drenagem. Furos na base são essenciais para que o excesso de água escorra. Nunca deixe água acumulada nos pratinhos, pois isso cria um ambiente propício para a proliferação de mosquitos e doenças.
Como compensar a falta de luz
A luz é o combustível para a fotossíntese. Em dias nublados, a intensidade luminosa diminui drasticamente. Para ajudar suas plantas, aproxime os vasos das janelas mais bem iluminadas. No Brasil, que fica no Hemisfério Sul, as janelas voltadas para a face sul são as que recebem luz indireta ao longo de quase todo o dia, sendo as mais adequadas neste período.
Manter as folhas limpas também faz uma grande diferença. O acúmulo de poeira funciona como uma barreira que dificulta a absorção da pouca luz disponível. Use um pano úmido ou um borrifador com água para remover a sujeira delicadamente, permitindo que a planta "respire" melhor.
Outra dica prática é girar os vasos a cada semana. Esse movimento simples garante que todos os lados da planta recebam luz de forma mais uniforme. Isso evita que ela cresça torta, inclinada em direção à janela, ou com falhas na folhagem.
Outros cuidados importantes
Com a menor atividade das plantas devido à pouca luz, a adubação deve ser reduzida. O excesso de nutrientes, quando elas não estão em fase de crescimento ativo, pode queimar as raízes. O ideal é diminuir a frequência das aplicações, retomando o ritmo normal na primavera e no verão, estações de maior luminosidade.
A ventilação é fundamental para evitar o aparecimento de mofo e doenças fúngicas, comuns em ambientes úmidos e abafados. Mantenha as janelas abertas por algumas horas para permitir a circulação de ar, mas evite expor as plantas a correntes de vento fortes e frias.
Por fim, fique de olho em sinais de pragas, como pulgões e cochonilhas, que se aproveitam de plantas enfraquecidas pela baixa luminosidade. Inspecione a parte de baixo das folhas e os caules regularmente para identificar qualquer problema logo no início.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.