BH está sob alerta de chuva até este sábado (25/7)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Depois de dias de baixas temperaturas e umidade do ar, Belo Horizonte está agora sob alerta de chuva. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil na tarde desta sexta-feira (24/7).

Segundo o órgão municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O alerta é válido até as 8h deste sábado (25/7).

Mais cedo, o Inmet alertou que as elevações de temperatura podem resultar em chuvas em Minas Gerais no fim de semana.

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RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:



- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



- Atenção especial para áreas de encostas e morros.



- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou para a Defesa Civil (199).



- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.