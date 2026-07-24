BH está sob alerta de chuva até este sábado (25/7)
A previsão indica pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h
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Depois de dias de baixas temperaturas e umidade do ar, Belo Horizonte está agora sob alerta de chuva. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil na tarde desta sexta-feira (24/7).
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Segundo o órgão municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O alerta é válido até as 8h deste sábado (25/7).
Mais cedo, o Inmet alertou que as elevações de temperatura podem resultar em chuvas em Minas Gerais no fim de semana.
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RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou para a Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.