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DEFESA CIVIL

BH está sob alerta de chuva até este sábado (25/7)

A previsão indica pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
24/07/2026 16:32 - atualizado em 24/07/2026 16:40

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A chuva ocorre quando gotículas de água em nuvens se juntam e crescem até ficarem grandes e pesadas o suficiente para cair. O processo é impulsionado pela colisão e fusão de partículas, geralmente em nuvens cumulus e nimbostratus.
Alerta é válido até a manhã deste sábado (25/7) crédito: Enrique por Pixabay

Depois de dias de baixas temperaturas e umidade do ar, Belo Horizonte está agora sob alerta de chuva. O comunicado foi emitido pela Defesa Civil na tarde desta sexta-feira (24/7).

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Segundo o órgão municipal, há possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h. O alerta é válido até as 8h deste sábado (25/7). 

Mais cedo, o Inmet alertou que as elevações de temperatura podem resultar em chuvas em Minas Gerais no fim de semana.

 

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RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA:


- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou para a Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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