Operação integrada prende membro de facção e apreende arma em BH

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (Ficco/MG), composta por Polícia Federal (PF), Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), prendeu, nesta sexta-feira (24/7) um investigado por integrar organização criminosa, em Belo Horizonte.

A ação também resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm, de munições, de um aparelho celular, de um notebook e de uma câmera de monitoramento. Os materiais serão submetidos a análises técnicas, com o objetivo de permitir o avanço das investigações policiais.

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A prisão integra os desdobramentos da Operação Borak, que mira justamente facções criminosas que atuam em Minas Gerais e praticam crimes de tráfico de drogas, homicídios, controle territorial e posse ou porte ilegal de armas de fogo.