Seriado UFMG: prazo de inscrição é prorrogado; confira a data e novidades
Universidade estendeu o prazo de inscrição e de pagamento da taxa do Seriado 2026. Provas serão aplicadas em dezembro, em dez cidades mineiras
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Quem pretende disputar uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) por meio do Processo Seletivo Seriado ganhou mais tempo para se inscrever. O prazo, que terminaria às 17h desta quarta-feira (22/7), foi prorrogado até as 17h de 14 de agosto. A instituição também estendeu o período para pagamento da taxa de inscrição, que poderá ser quitada até 17 de agosto.
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As inscrições devem ser feitas no site da Diretoria de Processos Seletivos e Concursos Públicos (Copeve). O processo é aberto a estudantes e egressos do ensino médio, incluindo candidatos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Nesta edição, os candidatos poderão se inscrever para duas etapas de ciclos diferentes. A 1ª etapa do ciclo 2026-2028 será realizada em 12 de dezembro. Já a 2ª etapa do ciclo 2025-2027 ocorrerá em 13 de dezembro e é destinada apenas aos participantes que realizaram a primeira etapa desse mesmo ciclo no ano passado.
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Com a prorrogação, o prazo para pagamento da taxa de inscrição de R$ 150 também foi alterado e passa a ser até 17 de agosto. Para aqueles que solicitaram isenção, os resultados dos pedidos já estão disponíveis no site da Copeve. Quem teve o pedido indeferido e entrou com recurso também pode consultar o resultado na "Área do Candidato", onde está publicado o cronograma do processo seletivo.
O que é o Seriado?
Criado em 2025, o Seriado é uma modalidade de ingresso na UFMG baseada em avaliações realizadas ao longo de três anos consecutivos do ensino médio. O processo é responsável pelo preenchimento de 30% das vagas iniciais dos cursos de graduação da universidade, enquanto os demais 70% continuam sendo ofertados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
Segundo a instituição, a seleção segue integralmente a Lei de Cotas, garantindo que, no mínimo, 50% dos estudantes aprovados sejam oriundos da rede pública de ensino. O número de vagas em cada curso pode ser consultado no anexo 3 do edital.
Conhecimentos avaliados
As provas de cada etapa terão 45 questões objetivas, distribuídas entre as quatro áreas do conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. No edital, é possível consultar o número de questões de cada área do conhecimento que constarão nas provas da 1ª Etapa do ciclo 2026-2028 e da 2ª Etapa do ciclo 2025-2027.
Os exames também contarão com questões discursivas. Na 1ª etapa haverá uma questão discursiva e, na 2ª etapa, até duas, voltadas à avaliação da capacidade de expressão escrita e do domínio da norma-padrão da língua portuguesa. Segundo a instituição, o objetivo dessas questões é mensurar a habilidade de expressão do candidato na modalidade escrita em prosa e de aplicação das normas do registro formal culto da língua portuguesa padrão.
Os conteúdos exigidos também variam conforme a etapa. Para a prova da 2ª Etapa do ciclo seriado 2025-2027, os candidatos deverão ler os livros São Bernardo, de Graciliano Ramos, e Sobrevivendo ao racismo: memórias, cartas e o cotidiano da discriminação no Brasil, de Luana Tolentino, e assistir ao documentário Balé de pé no chão – a dança afro de Mercedes Baptista, de Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro.
Já a 1ª etapa do ciclo seriado 2026-2028, as obras de literatura e de artes exigidas são o livro O quinze, de Rachel de Queiroz, e Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, além do álbum Txai, de Milton Nascimento.
Locais das provas
Outra novidade do processo seletivo é a ampliação das cidades que receberão as provas. Neste ano, Pouso Alegre, Teófilo Otoni e Uberlândia passam a integrar a lista de municípios-sede. Com isso, o Seriado será aplicado em dez cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Montes Claros.
Na primeira edição do Seriado, realizada em 2025, mais de 37 mil candidatos participaram da prova da 1ª etapa do ciclo 2025-2027. Segundo a instituição, 56% dos candidatos que fizeram a prova em Belo Horizonte não residiam na capital.
De acordo com a professora Sueli Coelho, pró-reitora de Graduação da UFMG, a ampliação dos postos de aplicação de provas, incluindo mais três cidades, “visa à interiorização do acesso à Universidade e reafirma o compromisso da UFMG com um processo seletivo democrático e inclusivo”.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice