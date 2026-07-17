BH: passageira de app morta em acidente com ônibus será velada nesta sexta

Familiares e amigos de Cláudia Souza Dias, de 58 anos, vão se despedir da cuidadora de idosos nesta sexta-feira (17/7), em Belo Horizonte. Ela morreu na manhã dessa quinta-feira (16/7) em um acidente envolvendo uma motocicleta por aplicativo e um ônibus particular na Avenida Cristiano Guimarães, no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.

O velório será realizado entre 6h e 10h, na Sala 7 do Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline. O sepultamento está marcado para as 10h, no mesmo local.

Moradora do bairro Tupi, Cláudia trabalhava como cuidadora de idosos e seguia para mais um dia de trabalho quando ocorreu o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o motociclista por aplicativo tentou ultrapassar um ônibus particular na Avenida Doutor Cristiano Guimarães, na altura do cruzamento com a Rua São Thiago, entre os bairros Planalto e São Tomás. Com o afunilamento da pista, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Cláudia foi arremessada para debaixo do coletivo e acabou atropelada. Ela sofreu múltiplas fraturas e teve a morte constatada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motociclista não se feriu.

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A morte da cuidadora provocou comoção entre familiares e amigos. Nas homenagens, Cláudia é lembrada como uma mulher alegre, carinhosa e prestativa, sempre disposta a ajudar quem precisava. Apaixonada por karaokê, ela participava frequentemente de encontros musicais e era conhecida pelo entusiasmo, pela risada marcante e pela capacidade de levar leveza e alegria aos ambientes por onde passava.