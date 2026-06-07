Porsche perde o controle e bate em duas motos na Zona Sul de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de um Porsche perdeu o controle e atingiu ao menos duas pessoas na Zona Sul de São Paulo (SP). O carro, modelo 911 Carrera GTS, seguia pela Rua das Juntas Provisórias quando atingiu ao menos duas motos. A colisão aconteceu no Bairro do Sacomã.

Um motociclista foi socorrido com uma contusão na perna esquerda. Não é conhecido o estado de saúde do condutor do carro e da outra vítima. O veículo seria de um influenciador do ramo fitness.

Segundo apurou o UOL, o proprietário do veículo teria cerca de 3,7 milhões de seguidores nas redes sociais. Não se sabe quem estava guiando o veículo.

O veículo de luxo é capaz de alcançar 100 km/h em quatro segundos. O Porsche em questão pode custar até R$ 1,5 milhão.

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O UOL tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para saber mais informações da ocorrência, mas até a publicação desta matéria não havia conseguido retorno da pasta.