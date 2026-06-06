Ladrões cavam túnel sob casa e furtam combustível de duto que abastece o DF
Residência alugada pelos criminosos fica no Condomínio Vista Bela, em Ceilândia
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Quatro homens foram presos por perfurar um oleoduto para furtar combustível, em Ceilândia (DF). Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os ladrões alugaram uma casa em local privilegiado e cavaram um túnel para o acesso à tubulação.
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O oleoduto perfurado é responsável por trazer, todos os dias, três milhões de litros de gasolina de São Paulo para o DF. De acordo com o delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), a casa alugada pelos criminosos fica no Condomínio Vista Bela, em Ceilândia.
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Por três meses, o quarteto colocou o plano em ação: cavou um túnel e furtou combustível. Só esta semana, mais de 100 mil litros foram subtraídos, trazendo risco de desabastecimento.
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Segundo o delegado, especialistas da área afirmaram o risco de explosão em um raio de 3km. “Além do furto podem ser presos pelo risco de explosão e crime ambiental”, afirmou Fernando Fernandes.
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