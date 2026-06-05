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TRAGÉDIA

Menino de 4 anos morre após cair da janela de hotel em Blumenau

Queda ocorreu no fim da tarde desta quinta no Vale do Itajaí; Polícia Civil e Científica foram acionadas para investigar as causas do acidente

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Folhapress - Notícias
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Repórter
05/06/2026 20:11

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Menino de 4 anos morreu após acidente doméstico em Blumenau
Menino de 4 anos morreu após acidente doméstico em Blumenau crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 4 anos morreu após cair da janela de um hotel ontem, em Blumenau, em Santa Catarina.

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Arthur se aproximou da janela para observar pássaros, segundo a Polícia Civil. A mãe relatou aos policiais que abriu a janela do quarto e que o filho se debruçou para olhar o lado de fora. Ela disse que tentou segurá-lo pelas pernas ao perceber o risco, mas não conseguiu evitar a queda.

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A mãe pegou o filho nos braços e saiu atrás de socorro. De acordo com a polícia, um morador da região levou os dois ao Hospital Santo Antônio, onde a equipe médica constatou a morte.

A investigação preliminar não apontou sinais de violência. A linha inicial de apuração indica que se trata de homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Equipes do Departamento de Investigações Criminais de Blumenau realizaram as primeiras diligências e acompanharam a perícia no local. O inquérito foi repassado à Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e à Pessoa Idosa, que será responsável pela continuidade das investigações.

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Arthur, de 4 anos, era filho de um auxiliar técnico do clube Metropolitano, Everson Aguiar. A instituição publicou uma foto da criança nas redes sociais e lamentou a morte. "Neste momento de profunda dor, o Clube do Povo em nome da diretoria e do Conselho Deliberativo deseja forças à família, e que pai e mãe encontrem paz em meio à dor e ao luto."

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