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ACIDENTE

Homem com sinais de embriaguez é preso por furtar micro-ônibus na Grande BH

O suspeito bateu o veículo em outros que estavam estacionados, além do muro de uma casa e de uma igreja. Caso aconteceu em Betim, na Grande BH

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
12/07/2026 20:01

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Vários veículos foram atingidos pelo micro-ônibus
Vários veículos foram atingidos pelo micro-ônibus em Betim, na Grande BH crédito: Reprodução/redes sociais

Um homem de 20 anos foi preso neste domingo (12/7) no Bairro Bom Retiro, em Betim, na Grande BH, depois de furtar um micro-ônibus e conduzi-lo sob a influência de álcool, causando um acidente que envolveu outros veículos. 

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De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam a informação de que o condutor de um micro-ônibus, com sinais de embriaguez, havia batido em vários veículos estacionados no cruzamento das ruas Diamantina e Formosa, além dos muros de uma casa e de uma igreja. 

Os militares relatam que o suspeito apresentava hálito etílico, fala desconexa e comportamento agressivo. Ele foi encaminhado até a UPA Norte para atendimento médico. Em seguida, foi conduzido até uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde fez o teste do bafômetro, que indicou a presença de álcool em seu organismo. 

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Versões

Em sua versão, o suspeito disse aos policiais que passava pelo local, quando ouviu um barulho estranho e percebeu que o veículo começava a descer desgovernado. Decidiu entrar no micro-ônibus para evitar que ele batesse em outros. Porém, segundo ele, os pedais não respondiam aos comandos, o que fez com que perdesse o controle da direção. 

Assim, o micro-ônibus acabou batendo em outros carros que estavam estacionados e no muro de uma casa e da igreja.

O proprietário do micro-ônibus foi acionado. Ele relatou que o veículo ficava estacionado em frente à Rua Formosa e que diversos motoristas eram responsáveis pela condução do micro-ônibus. A chave ficava dentro do veículo, escondida sob o banco do motorista, para que o condutor escalado no dia pudesse usá-lo. 

Contou que recebeu a ligação de um vizinho relatando o acidente. E afirmou que o suspeito pegou o veículo sem sua autorização. 

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Em razão da batida, a porta do micro-ônibus ficou travada, impedindo a fuga do suspeito. Ele foi preso em flagrante por dirigir sob influência de álcool, além dos danos patrimoniais. Conduzido até a autoridade policial, ficou à disposição da Polícia Civil. 

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