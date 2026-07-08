Carreta perde controle, bate em mureta e interdita a BR-381
Acidente aconteceu no interior do estado e deixou a rodovia bloqueada por cerca de três horas
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Um caminhoneiro perdeu o controle da carreta, bateu contra a mureta de proteção e ficou atravessado na BR-381, na noite dessa terça-feira (7/7), em Nova Era, na Região Central do estado.
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Segundo a concessionária Nova 381, o acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 323 da rodovia, no sentido Belo Horizonte.
Imagens registradas no local mostram a carreta atravessada na pista e destroços espalhados pela via. Apesar do impacto, nenhum outro veículo foi atingido.
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Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente e de feridos.
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A pista foi liberada por volta das 23h20.