Homens encapuzados invadem casa e matam pai e filho na Zona da Mata

Um homem de 50 anos e o filho dele, de 29, foram mortos a tiros na noite dessa sexta-feira (3/7), no Córrego Vargem Grande, zona rural de Divino, na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime foi descoberto por um familiar, que chegou à residência e estranhou o fato de o homem de 50 anos não responder aos chamados. Ao entrar no quarto, encontrou a vítima deitada sobre a cama, sem roupas, com muito sangue e sem sinais vitais.

Os militares constataram um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça.

Durante as buscas nas proximidades da residência, a equipe da PMMG localizou o corpo do filho, de 29 anos, caído do lado de fora do imóvel. Ele foi atingido por seis disparos de arma de fogo pelas costas enquanto tentava fugir.

Os policiais verificaram ainda que os guarda-roupas dos quartos das duas vítimas estavam revirados. Apesar disso, familiares disseram que não perceberam o desaparecimento de nenhum objeto.

Investigação

Uma testemunha contou à Polícia Militar que havia sido convidada pelo homem de 50 anos para ir até a residência dele. Ao chegar ao imóvel, encontrou três homens encapuzados, que a obrigaram a entrar na casa.

Ainda segundo o relato, o homem de 50 anos estava vivo naquele momento. Pouco depois, os criminosos perceberam a chegada do filho em uma motocicleta, saíram para o terreiro e efetuaram diversos disparos contra ele. A testemunha não soube informar quantos tiros foram efetuados e disse não ter presenciado o disparo que atingiu o pai.

Após a ação, os criminosos fugiram. A testemunha deixou o local assustada e foi para casa, onde foi localizada pelos militares.

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Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML). A motivação do duplo homicídio é investigada pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.