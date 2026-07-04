Friozinho pela manhã e sol durante o dia marcam sábado em BH
Capital amanheceu com mínima de 14°C e umidade do ar pode cair para 30% durante a tarde
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Belo Horizonte terá um sábado (4/7) de predomínio de céu claro, segundo a previsão meteorológica divulgada pela Defesa Civil Municipal.
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A temperatura mínima registrada na capital foi de 14°C. Ao longo do dia, os termômetros podem chegar aos 28°C, enquanto a umidade relativa do ar deve cair para cerca de 30% durante a tarde.
Na Região Oeste, os moradores sentiram a menor sensação térmica da cidade: 3°C, registrada às 5h, quando os termômetros marcavam 14,7°C.
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 16,3°C, às 5h45;
- Centro-Sul: 14°C, às 4h55;
- Oeste: 14,7°C, com sensação térmica de 3°C, às 5h;
- Pampulha: 15,9°C, com sensação térmica de 18,1°C, à 1h;
- Venda Nova: 14,1°C, às 6h30.
Apesar do frio nas primeiras horas da manhã, a previsão é de tempo firme durante todo o dia, sem expectativa de chuva para a capital mineira.