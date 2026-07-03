Seriado UFMG: prazo para pedir isenção de taxa termina nesta sexta (3/7)

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Após prorrogação, o prazo para pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição do processo Seriado UFMG termina nesta sexta-feira (3/7). O benefício pode ser requerido por candidatos que vão participar da primeira etapa do ciclo 2026-2028 e da segunda fase do período 2025-2027. As provas acontecem em dezembro deste ano.

Candidatos provenientes de famílias de baixa renda e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem pedir isenção total da taxa, que é de R$ 150.

Já os estudantes de escolas públicas e privadas contemplados com bolsa integral podem requerer a isenção parcial, correspondente a 50% do valor da inscrição. Para isso, é preciso enviar a documentação exigida, conforme detalhado no edital.

O resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 9 de julho, e os candidatos têm até 14 de julho para interpor recursos.

As inscrições para o processo Seriado estão abertas até 22 de julho, no site da Diretoria de Processos Seletivos e Concursos Públicos (Copeve).

Nova modalidade de ingresso

Realizado pela primeira vez em 2025, o Seriado UFMG é dividido em três etapas, aplicadas ao longo de três anos consecutivos, e se destina ao preenchimento de 30% das vagas iniciais dos cursos de graduação da universidade. Os 70% restantes continuam sendo ofertados por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O número de vagas oferecidas em cada curso pode ser consultado no anexo 3 do edital. O Seriado também segue integralmente as regras estabelecidas pela Lei de Cotas. Dessa forma, no mínimo, 50% dos estudantes selecionados pelo processo serão alunos vindos da educação pública.

Em 2026, será possível se candidatar para as duas provas (1ª etapa do ciclo 2026-2028 e 2ª etapa do ciclo 2025-2027), por meio de inscrições diferentes, desde que o candidato tenha participado da 1ª etapa do ciclo 2025-2027. Nesse caso, poderá participar simultaneamente dos dois ciclos.

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Outras informações podem ser consultadas na página do processo seletivo.