Censo Escolar 2025: Minas tem mais aprovação e menos evasão no ensino médio

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Mais estudantes de Minas Gerais estão avançando e concluindo o ensino médio na rede pública. É o que mostra o Censo Escolar 2025, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), e divulgado nesta sexta-feira (26/6).

O levantamento aponta que, entre 2022 e 2025, a taxa de abandono escolar no estado caiu de 7,5% para 2,5%, enquanto a reprovação recuou de 8% para 2,3%. No mesmo período, o indicador que mede o atraso escolar foi reduzido de 20,3% para 13,7%. Para o instituto, isso evidencia avanços na permanência e na trajetória escolar dos estudantes da rede pública.

No Brasil, entre 2022 e 2025, a reprovação no ensino médio público caiu 62%, o abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, foi reduzida em 28%. No mesmo período, a taxa de aprovação cresceu 11%, o que, para o Inep, também significa avanço na permanência e no sucesso escolar dos estudantes.





Programas estruturantes

O Inep ressalta que, os dados do Censo Escolar 2025 permitem calcular as taxas de rendimento escolar e os indicadores apontam uma trajetória de melhoria no ensino médio público desde 2023, período em que o MEC ampliou e implementou programas estruturantes, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral e a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, além de avanços no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Pé-de-Meia, lançado no início de 2024, é outra política que, segundo o instituto, contribui para a evolução dos indicadores educacionais. Com 629.242 estudantes de Minas Gerais beneficiados desde a criação do programa, 51,5% são do sexo feminino e 48,5%, do sexo masculino.

“Os resultados demonstram que mais estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir seus estudos no tempo adequado. O cenário reflete uma combinação de políticas públicas voltadas à permanência, à aprendizagem e ao aprimoramento das condições de oferta da educação básica. Observamos, ainda, uma melhoria simultânea nos indicadores de abandono, repetência e atraso escolar no Brasil”, afirma o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

O Inep ressalta ainda o aumento de 46% nas inscrições para o Enem, feitas por estudantes de escolas públicas, de 2022 a 2025. Além disso, nesse período, mais estudantes têm conseguido permanecer no ensino médio.

“Um resultado novo, produzido pelo Inep, observa o que aconteceu com os estudantes que deveriam voltar à escola no ano seguinte e indica que a taxa de não retorno ao ensino médio caiu 28% entre 2022 e 2025, o que significa que mais jovens permaneceram estudando. Esse avanço faz bastante diferença: se esse indicador tivesse permanecido no nível observado em 2022, o Brasil teria, em 2025, quase 250 mil estudantes a menos no ensino médio – ou seja, um número muito grande de jovens que poderia estar fora da escola seguiu estudando”, explica Manuel Palacios, presidente do Inep.





Mais estudantes em sala de aula

Ainda de acordo com o instituto, dados de outras instituições de pesquisa também corroboram a melhoria no ensino médio da rede pública. A Pnad Contínua Educação 2025, recentemente divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que mais estudantes estão em sala de aula.

Houve aumento na taxa ajustada de frequência escolar líquida entre os jovens, que passou de 76,8% em 2024 para 80,6% em 2025, o maior valor da série histórica desde 2016.

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Com isso, de 2024 a 2025, a proporção de jovens de 15 a 17 anos fora do ensino médio caiu de 23,2% para 19,4%. A redução equivale a 16,3%, registrada em apenas um ano, e supera a observada nos quatro anos anteriores. De 2019 a 2022, a proporção de jovens fora do ensino médio caiu de 28,6% para 24,7%, ou seja, uma queda de 13% em quatro anos.