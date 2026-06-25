Seriado UFMG: prazo para pedir isenção da taxa de inscrição é prorrogado 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O prazo para pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição do processo Seriado da UFMG foi estendido até 3 de julho. De acordo com a instituição de ensino, o edital do concurso foi retificado e pode ser consultado no site da Diretoria de Processos Seletivos e Concursos Públicos (Copeve).

O benefício pode ser requerido por candidatos que participarão da primeira etapa do ciclo 2026-2028 e da 2ª etapa do ciclo 2025-2027, cujas provas vão acontecer em dezembro deste ano.





Quem pode pedir o benefício?

Candidatos provenientes de famílias de baixa renda e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) podem pedir isenção total da taxa, que é de R$ 150.

Já os estudantes de escolas públicas podem requerer isenção parcial, correspondente a 50% do valor da inscrição. Neste caso, é preciso enviar a documentação exigida, conforme detalhado no edital. As inscrições para o Seriado permanecem abertas até 22 de julho.

De acordo com a retificação, o resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 9 de julho, e os candidatos terão até 14 de julho para recorrer.





Nova modalidade de ingresso

Realizado pela primeira vez em 2025, o Seriado UFMG é dividido em três etapas, aplicadas ao longo de três anos consecutivos, e se destina ao preenchimento de 30% das vagas iniciais dos cursos de graduação da universidade. Os 70% restantes continuam sendo ofertados por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O número de vagas oferecidas em cada curso pode ser consultado no Anexo 3 do edital. O Seriado também segue integralmente as regras estabelecidas pela Lei de Cotas. Dessa forma, no mínimo, 50% dos estudantes selecionados pelo processo serão alunos vindos da educação pública.

Em 2026, será possível se candidatar para as duas provas (1ª etapa do ciclo 2026-2028 e 2ª etapa do ciclo 2025-2027), por meio de inscrições diferentes, desde que o candidato tenha participado da 1ª etapa do ciclo 2025-2027. Nesse caso, poderá participar simultaneamente dos dois ciclos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras informações podem ser consultadas na página do processo seletivo.