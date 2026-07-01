Homem que matou e ocultou corpo em cisterna é condenado a 20 anos em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Gilmar Pereira Calmos, acusado de matar Magna Laurinda Ferreira Pimentel e esconder o corpo da vítima em uma cisterna, foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pelo Tribunal do Júri nessa terça-feira (30/6).

A pena foi fixada em 19 anos pelo crime de homicídio qualificado e um ano por ocultação de cadáver. A Justiça também negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva. Ainda não há data para o julgamento dos demais denunciados.

Relembre o caso

Magna Laurinda Ferreira Pimentel, de 42 anos, desapareceu em 23 de agosto de 2024, após visitar o pai, no Bairro Candelária, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Quatro dias depois, o corpo dela foi encontrado dentro de uma cisterna na residência do pai.

Na ocasião, a madrasta da vítima, Marluce Pereira dos Santos, e quatro de seus filhos: Gilmar Pereira Calmos, Paloma Ferreira de Jesus, Junio Pereira de Jesus e Paola Pereira de Jesus, foram presos em flagrante. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva.

Segundo as investigações, o homicídio teria sido motivado por desavenças financeiras. A madrasta da vítima teria feito um empréstimo de R$ 40 mil em nome do marido e utilizado o dinheiro em jogos de apostas, celulares e outros bens. Ao descobrir o desvio, Magna teria exigido a devolução do valor.

A Polícia Civil apurou que a vítima foi atraída até a residência sob o pretexto de receber o dinheiro. No imóvel, ela teria sido atacada e morta. O corpo foi colocado em uma cisterna, que posteriormente foi lacrada com cimento.

Confissão no Tribunal do Júri

Durante o julgamento nessa terça-feira (30/6), Gilmar confessou ter matado Magna, mas negou que o crime tenha sido premeditado. Segundo o réu, o homicídio ocorreu após uma discussão entre a vítima e sua mãe. Ele afirmou que tentou intervir e que Magna o teria atacado com uma chave de fenda após arremessar uma xícara de café contra ele.

Gilmar alegou que reagiu por medo, dizendo ter desferido golpes de faca no peito e no pescoço da vítima em legítima defesa. Ele também afirmou que pretendia se entregar, mas decidiu ocultar o corpo por receio de ficar longe da família. No depoimento, negou qualquer participação da mãe e das irmãs no crime e disse desconhecer as dívidas que motivaram a investigação.

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Apesar da versão apresentada pela defesa, os jurados reconheceram a autoria e condenaram o acusado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.