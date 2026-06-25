Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

"Papai Noel" é condenado por estupro de crianças no interior de Minas

Segundo as investigações, passando-se por "Papai Noel", o criminoso oferecia balas às crianças para atraí-las e praticar os crimes

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/06/2026 22:53

compartilhe

SIGA
×
Sentença transitou em julgado - ou seja, não cabe mais recurso
Sentença transitou em julgado - ou seja, não cabe mais recurso crédito: Elza Fiuza / Arquivo - Agência Brasil

Um homem de 88 anos, que se vestia de Papai Noel para abusar de crianças, foi condenado a 9 anos de prisão. Os crimes aconteceram em 2018, no município de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A sentença foi divulgada nesta quinta-feira (25/6) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo as investigações, passando-se por “Papai Noel”, o criminoso oferecia balas às crianças para atraí-las e praticar os crimes. Ainda conforme apurado, ele também agredia e ameaçava as crianças vítimas dos abusos, para que elas não revelassem os fatos aos pais ou responsáveis. 

"Os crimes causaram grande comoção no município em razão das idades das vítimas e pela forma como o criminoso se aproximava delas. Desde então, o MPMG buscava, na Justiça, o reconhecimento da responsabilidade criminal do réu e a respectiva condenação pelos abusos praticados contra as crianças", declarou o MPMG ao divulgar a condenação. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão não esclareceu se a Justiça conseguiu contabilizar o número de vítimas. 

Tópicos relacionados:

noel papai papai-noel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay