"Papai Noel" é condenado por estupro de crianças no interior de Minas

Um homem de 88 anos, que se vestia de Papai Noel para abusar de crianças, foi condenado a 9 anos de prisão. Os crimes aconteceram em 2018, no município de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A sentença foi divulgada nesta quinta-feira (25/6) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Segundo as investigações, passando-se por “Papai Noel”, o criminoso oferecia balas às crianças para atraí-las e praticar os crimes. Ainda conforme apurado, ele também agredia e ameaçava as crianças vítimas dos abusos, para que elas não revelassem os fatos aos pais ou responsáveis.

"Os crimes causaram grande comoção no município em razão das idades das vítimas e pela forma como o criminoso se aproximava delas. Desde então, o MPMG buscava, na Justiça, o reconhecimento da responsabilidade criminal do réu e a respectiva condenação pelos abusos praticados contra as crianças", declarou o MPMG ao divulgar a condenação.

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O órgão não esclareceu se a Justiça conseguiu contabilizar o número de vítimas.