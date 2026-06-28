Estudante de medicina morta a facadas em MG será sepultada nesta segunda

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, encontrada morta com múltiplas perfurações pelo corpo, no interior de seu apartamento, no Bairro Campo, em Barbacena, no Campo das Vertentes, será sepultada nesta segunda-feira (29/6), às 10h, no Parque Repouso da Saudade, no município.

Em nota divulgada pela família, foi informado que o velório de Letícia Rodrigues seria realizado neste domingo (28/6), a partir das 18h, no Grupo Resende.

O namorado de Letícia, de 24 anos, foi preso neste domingo, em Bom Jardim de Minas, no Sul do estado, suspeito de ser o responsável pelo assassinato.

Polícia

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agentes foram acionados via 190 após relatos de que uma mulher havia sido encontrada sem vida.

A preocupação começou no sábado (27/6), quando uma amiga da vítima estranhou a ausência de respostas a mensagens enviadas. Ciente do hábito da vítima em responder rapidamente, a amiga foi até o prédio e pediu ajuda à proprietária do apartamento ao lado. Sem sucesso nas tentativas de contato, acionou também o ex-marido da vítima.

O ex-companheiro conseguiu acessar o segundo andar do imóvel por uma sacada vizinha. Ao se aproximar da escada do apartamento, ele visualizou o corpo da vítima caído na sala em meio a uma grande quantidade de sangue. Assustado, retornou e, junto com a amiga e o padrasto da vítima, que também chegou ao local, arrombou a porta principal, confirmando a morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, e a médica responsável atestou a morte.

A perícia da Polícia Civil identificou diversas perfurações causadas por arma branca em várias partes do corpo de Letícia: cabeça, nuca, pescoço, costas, orelhas e mãos.

O corpo foi removido pelo serviço funerário local, e o veículo da vítima, um Chevrolet Tracker cinza, que não estava na garagem do prédio, foi apreendido depois de ser localizado abandonado na Rua Ferdinando Ceolin.

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