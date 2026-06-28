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INVESTIGAÇÃO

Estudante de medicina morta a facadas em MG será sepultada nesta segunda

Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues foi achada morta dentro de casa, em Barbacena, no Campo das Vertentes. Namorado foi preso

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Ana Luiza Soares
Bruno Luis Barros
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
28/06/2026 19:40 - atualizado em 28/06/2026 20:00

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Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa
Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa crédito: Redes sociais/Reprodução

A estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, encontrada morta com múltiplas perfurações pelo corpo, no interior de seu apartamento, no Bairro Campo, em Barbacena, no Campo das Vertentes, será sepultada nesta segunda-feira (29/6), às 10h, no Parque Repouso da Saudade, no município.

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Em nota divulgada pela família, foi informado que o velório de Letícia Rodrigues seria realizado neste domingo (28/6), a partir das 18h, no Grupo Resende. 

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O namorado de Letícia, de 24 anos, foi preso neste domingo, em Bom Jardim de Minas, no Sul do estado, suspeito de ser o responsável pelo assassinato. 

Polícia

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agentes foram acionados via 190 após relatos de que uma mulher havia sido encontrada sem vida. 

A preocupação começou no sábado (27/6), quando uma amiga da vítima estranhou a ausência de respostas a mensagens enviadas. Ciente do hábito da vítima em responder rapidamente, a amiga foi até o prédio e pediu ajuda à proprietária do apartamento ao lado. Sem sucesso nas tentativas de contato, acionou também o ex-marido da vítima.

O ex-companheiro conseguiu acessar o segundo andar do imóvel por uma sacada vizinha. Ao se aproximar da escada do apartamento, ele visualizou o corpo da vítima caído na sala em meio a uma grande quantidade de sangue. Assustado, retornou e, junto com a amiga e o padrasto da vítima, que também chegou ao local, arrombou a porta principal, confirmando a morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, e a médica responsável atestou a morte.

A perícia da Polícia Civil identificou diversas perfurações causadas por arma branca em várias partes do corpo de Letícia: cabeça, nuca, pescoço, costas, orelhas e mãos.

O corpo foi removido pelo serviço funerário local, e o veículo da vítima, um Chevrolet Tracker cinza, que não estava na garagem do prédio, foi apreendido depois de ser localizado abandonado na Rua Ferdinando Ceolin. 

Histórico de ameaças

Testemunhas relataram aos policiais que, na noite anterior ao crime, o casal esteve junto em um evento social na companhia de amigos. Relatos apontam que o relacionamento era marcado por comportamento agressivo e ciúme excessivo. Consultas ao sistema informatizado de segurança revelaram que a vítima já havia registrado uma ocorrência anterior de ameaça contra o namorado em 21 de fevereiro de 2026.

Após o crime, o homem fugiu. Amigos tentaram contato telefônico com ele, que atendeu demonstrando aparente tranquilidade e alegando não saber o paradeiro da namorada, mentindo que estava em sua residência ou na casa dos pais, em Carandaí.

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Os policiais realizaram o rastreamento e o localizaram no município de Bom Jardim de Minas, onde ele foi preso em flagrante. Com ele, foram apreendidos pertences pessoais da vítima, incluindo cartões bancários. O jovem foi conduzido e apresentado à autoridade competente na delegacia da Polícia Civil.

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