Caso Alzira: suspeito pela morte de influenciadora é preso

Um suspeito pela morte da influenciadora Alzira Maria Theodoro foi preso nesta quinta-feira (25/6). A confirmação da primeira prisão ocorreu 17 dias depois da morte da mulher de 43 anos na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Por meio de nota, a PC divulgou que o suspeito foi preso por posse ilegal de arma de fogo. A corporação não deu mais informações e disse que "elas serão repassadas em tempo oportuno".

Segundo Bruno Theodoro, filho da vítima, os investigadores apontam que a arma apreendida pode ter sido utilizada no crime contra sua mãe. "Fico feliz porque estou pressentindo que está próximo de chegar ao culpado dessa covardia", disse ele sobre o avanço na investigação.



O caso da influenciadora gerou grande repercussão na cidade que ficou mais de duas semanas sem respostas sobre a investigação. Os desdobramentos seguem em sigilo de acordo com a Polícia.

Alzira era conhecida na internet por compartilhar a rotina no campo, cultivo de café e negociações de propriedades rurais, ela acumulava seguidores no Instagram e no TikTok.

O crime

Segundo a Polícia Militar, testemunhas ouviram pelo menos três tiros por volta das 8h30. Levantamentos iniciais apontam que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros vermelha.

Alzira estaria na varanda da residência quando os suspeitos começaram os disparos. Um dos tiros atingiu a parede da casa e outro acertou uma mesa. A mulher tentou correr para o interior do imóvel, mas foi perseguida e atingida na cabeça.

A perícia recolheu estojos de munição calibre 9 milímetros. Os autores fugiram e ainda não foram localizados.

As semanas que seguiram as investigações foram de mistério na cidade. A advogada da família de Alzira, Carina Goiatá, disse que "as principais suspeitas são de feminicídio e disputa de terras".

Família preocupada

Em entrevista ao Estado de Minas, o filho da vítima, Bruno Theodoro, falou sobre o crime. Para ele, o assassinato tem indícios de planejamento. A principal suspeita é de que a vítima vinha sendo observada desde que retornou a Mutum.

Bruno chegou a criticar a forma como as autoridades de Mutum conduzem o caso. “Acho que a investigação só está de pé até agora pelo esforço que nossa família está fazendo. Garanto que, se minha mãe não tivesse essa quantidade de seguidores, isso cairia no esquecimento, e minha mãe seria só mais uma”, afirma o primogênito da influenciadora.

O filho também teme que o caso perca força com o passar do tempo. "Tenho certeza que, se deixarmos de falar e cair no esquecimento, não teremos nenhuma resposta", disse.

Relação com homem comprometido e disputa por terras

A advogada Carina Goiatá enfatiza que investigações paralelas realizadas pela família levantaram informações que colocam duas hipóteses no centro das atenções.

Segundo Carina, uma das linhas envolve um relacionamento vivido por Alzira no ano passado. O homem teria se apresentado como divorciado, mas posteriormente a influenciadora descobriu que ele ainda era casado e terminou o vínculo.

No entanto, a influenciadora passou a ser perseguida pelo homem e a esposa dele, afirma a advogada. "A esposa descobriu e começou a mandar mensagens (para Alzira). Ele não aceitou o término com ela (influenciadora) e continuou insistindo", relata Carina.

Segundo a advogada, mensagens recebidas pela produtora rural mencionavam episódios de violência doméstica já sofridos pela esposa do homem e traziam um tom ameaçador de que algo semelhante poderia acontecer com Alzira.

A outra hipótese considerada pela defesa envolve a propriedade rural da vítima. Alzira era dona de um sítio com cerca de 12 hectares, onde cultivava café e produzia conteúdo sobre o agronegócio nas redes sociais – em seus perfis, possuía 70 mil seguidores; no TikTok, são mais de 1 milhão de curtidas.



Recompensa de R$ 2 mil por informações

Diante da falta de respostas, a defesa de Alzira criou um canal próprio para recebimento de informações e denúncias sobre o assassinato.

A iniciativa oferece recompensa de R$ 2 mil por alguma informação que auxilie na investigação e busca estimular moradores da região a compartilharem o que sabem de forma segura. "Já tivemos 11 denúncias (até 19 de junho), entre elas, uma bem forte. Só podemos passar para a polícia depois de verificar", afirma a advogada.

Carina acredita que o silêncio em torno do caso pode estar relacionado ao medo de retaliação por parte dos criminosos. As denúncias podem ser realizadas através do número (41) 99190-1106.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro