Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Enfermeira denuncia paciente por chute no rosto em hospital de Juiz de Fora

De acordo com a vítima, paciente se recusou a receber a medicação prescrita e passou a apresentar comportamento agressivo

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
24/06/2026 23:35

compartilhe

SIGA
×
Enfermeira foi agredida dentro do HPS de Juiz de Fora
Enfermeira foi agredida dentro do HPS de Juiz de Fora crédito: Bruno Luis Barros/EM/DA. Press - Arquivo

Uma enfermeira, de 46 anos, foi agredida por um paciente durante a madrugada de segunda-feira (22/6) no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o registro policial, a profissional compareceu à sede da 32ª Companhia da Polícia Militar para relatar a agressão. Ela informou que o homem era um paciente internado na área de urgência psiquiátrica da unidade de saúde.

Leia Mais

Conforme a vítima, ele se recusou a receber a medicação prescrita e passou a apresentar comportamento agressivo. Durante a tentativa de contenção, ele teria desferido um chute no rosto da enfermeira, que caiu no chão, sofrendo ainda escoriações nos joelhos e em um dos cotovelos.

Ainda segundo o relato da enfermeira, o paciente só foi medicado após a intervenção de outras duas profissionais e do porteiro da unidade, que foi acionado para ajudar a conter o homem.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora, responsável pela gestão do HPS, mas até a publicação desta matéria ainda não havia obtido retorno. 

Tópicos relacionados:

hospital

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay