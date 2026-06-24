Enfermeira denuncia paciente por chute no rosto em hospital de Juiz de Fora

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma enfermeira, de 46 anos, foi agredida por um paciente durante a madrugada de segunda-feira (22/6) no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o registro policial, a profissional compareceu à sede da 32ª Companhia da Polícia Militar para relatar a agressão. Ela informou que o homem era um paciente internado na área de urgência psiquiátrica da unidade de saúde.

Conforme a vítima, ele se recusou a receber a medicação prescrita e passou a apresentar comportamento agressivo. Durante a tentativa de contenção, ele teria desferido um chute no rosto da enfermeira, que caiu no chão, sofrendo ainda escoriações nos joelhos e em um dos cotovelos.

Ainda segundo o relato da enfermeira, o paciente só foi medicado após a intervenção de outras duas profissionais e do porteiro da unidade, que foi acionado para ajudar a conter o homem.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

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A reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora, responsável pela gestão do HPS, mas até a publicação desta matéria ainda não havia obtido retorno.