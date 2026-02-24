Assassinato de técnico de enfermagem teve motivação homofóbica

Os dois homens presos pela morte do técnico de enfermagem Kenedy Rodrigues Campos, de 26 anos, em Patos de Minas, foram indiciados pela Polícia Civil. O inquérito foi concluído e aponta que o crime teve como motivação homofobia. Uma nova investigação vai buscar a participação de outras pessoas, que teriam oferecido dinheiro ou armas para que eles "matassem um viado".

A apuração policial mostra que a vítima teria convidado para sua casa os dois investigados, um jovem de 19 anos e um adolescente de 17, sem suspeitar que eles já teriam planejado sua morte.

Inicialmente, a dupla cogitou asfixiar a vítima, mas, no local, usaram uma faca para ferir o homem com um golpe no pescoço. Mesmo gravemente ferida, a vítima tentou fugir, sendo impedida pelos investigados.

O corpo do homem estava no quarto de sua residência, na rua São Geraldo, no Bairro Sorriso. O crime ocorreu durante a madrugada do dia 10 de fevereiro.

"Os dois autores demonstraram querer algo com a vítima e um deles disse em seguida que não gostava daquilo, que não gosta daquela laia e isso demonstra o ódio contra homossexuais", disse o delegado Luiz Mauro Sampaio.

Indiciamento

Com a conclusão da investigação, o maior de idade foi indiciado por homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e dificuldade de defesa da vítima, além do crime de corrupção de menores. As penas, somadas, podem ultrapassar 28 anos de reclusão.

O adolescente teve o procedimento encaminhado ao juizado da infância e da juventude. Ele segue apreendido, e o adulto, preso preventivamente.

Uma nova investigação procura saber sobre o oferecimento de dinheiro ou de armas para o cometimento do crime. "Não ficou confirmado que essa pessoa, eventualmente, iria dar droga e arma para matar o Kenedy. Mas que ele queria matar uma pessoa homossexual. Mas não seria exatamente o Kennedy. Esse é o ponto", explicou Mauro.