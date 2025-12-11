Assine
JUIZ DE FORA

Enfermeira de UBS é agredida ao fazer triagem e acaba afastada em MG

Paciente supostamente exigiu atendimento imediato no momento em que a enfermeira fazia o processo de triagem para atendimento médico

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
11/12/2025 22:21

Agressões aconteceram por volta das 13h40 de quarta-feira (10/12) em UBS no Bairro Teixeiras, em Juiz de Fora
Agressões aconteceram por volta das 13h40 de quarta-feira (10/12) em UBS no Bairro Teixeiras, em Juiz de Fora crédito: Google Street View/Reprodução

Uma enfermeira foi agredida em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no Bairro Teixeiras, na tarde dessa quarta-feira (10/12). Agentes da Guarda Municipal chamados para conter a situação também foram atacados. 

A paciente supostamente exigiu atendimento imediato no momento em que a enfermeira fazia o processo de triagem para atendimento médico. 

Insatisfeita, a mulher iniciou agressões verbais e, em seguida, físicas contra a profissional. Apesar do ataque, ela não ficou ferida. "A Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar à unidade, também foi alvo de agressões", pontuou, em nota, a Secretaria de Saúde da prefeitura.

“Não houve danos ao patrimônio da UBS. Por motivos de segurança, o atendimento ao público foi encerrado até o fim do expediente desta quarta-feira. Pacientes que já estavam em atendimento permaneceram na unidade e seguiram recebendo os atendimentos”, informou a Secretaria de Saúde.

Afastamento

O atendimento à população foi restabelecido na manhã desta quinta-feira (11/12). A reportagem apurou que a gerência da UBS afastou a servidora, que deve retornar ao trabalho na próxima segunda-feira (15/12).

O Executivo municipal informou que uma ocorrência policial foi registrada junto à delegacia da Polícia Civil.

"A Secretaria de Saúde repudia veementemente qualquer ato de violência contra trabalhadores da saúde, que atuam diariamente em prol da população. O princípio do respeito mútuo deve reger todas as relações entre usuários e profissionais, garantindo um ambiente seguro, acolhedor e digno para todos", finalizou. 

