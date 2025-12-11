Enfermeira de UBS é agredida ao fazer triagem e acaba afastada em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma enfermeira foi agredida em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no Bairro Teixeiras, na tarde dessa quarta-feira (10/12). Agentes da Guarda Municipal chamados para conter a situação também foram atacados.

A paciente supostamente exigiu atendimento imediato no momento em que a enfermeira fazia o processo de triagem para atendimento médico.

Insatisfeita, a mulher iniciou agressões verbais e, em seguida, físicas contra a profissional. Apesar do ataque, ela não ficou ferida. "A Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar à unidade, também foi alvo de agressões", pontuou, em nota, a Secretaria de Saúde da prefeitura.

“Não houve danos ao patrimônio da UBS. Por motivos de segurança, o atendimento ao público foi encerrado até o fim do expediente desta quarta-feira. Pacientes que já estavam em atendimento permaneceram na unidade e seguiram recebendo os atendimentos”, informou a Secretaria de Saúde.

Afastamento

O atendimento à população foi restabelecido na manhã desta quinta-feira (11/12). A reportagem apurou que a gerência da UBS afastou a servidora, que deve retornar ao trabalho na próxima segunda-feira (15/12).

O Executivo municipal informou que uma ocorrência policial foi registrada junto à delegacia da Polícia Civil.

"A Secretaria de Saúde repudia veementemente qualquer ato de violência contra trabalhadores da saúde, que atuam diariamente em prol da população. O princípio do respeito mútuo deve reger todas as relações entre usuários e profissionais, garantindo um ambiente seguro, acolhedor e digno para todos", finalizou.

