Tarifa Zero: São João del-Rei tem 83% de aprovação dos usuários após um ano

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um ano desde o início da operação, o programa Tarifa Zero em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, tem um índice de aprovação de 83% entre os usuários. A iniciativa, regulamentada pela Lei Municipal nº 6.188, extinguiu a cobrança de passagem nas linhas de transporte público coletivo urbanas e rurais geridas pelo município desde o dia 23 de junho de 2025.

Levantamento realizado entre os dias 14 e 20 de maio de 2026 pela prefeitura mostra que a política pública concentra seu atendimento nas populações de menor poder aquisitivo. Os dados indicam que 92,76% dos passageiros integrados ao sistema pertencem às classes D e E, cuja renda familiar estimada é de até dois salários-mínimos. A pesquisa contou com uma amostragem de 383 entrevistas presenciais em sete regiões da cidade, apresentando margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%.

O estudo amostral também apontou que 56% dos passageiros utilizam o sistema de transporte diariamente. Em relação às motivações para os deslocamentos, as viagens motivadas por compromissos de trabalho lideram o fluxo com 45% do total, seguidas por deslocamentos voltados ao acesso a serviços de saúde, que respondem por 21,15%.

De acordo com o prefeito de São João del-Rei, Aurélio Suenes (PL), o programa elevou o transporte público de 140 mil para 800 mil passageiros mensais. “São números que nós jamais imaginaríamos. Alcançamos uma nota de avaliação de 8.3, de 0 a 10 [...] As pessoas realmente estão satisfeitas, com economia no orçamento familiar considerável, além do reflexo do nosso comércio, porque mais pessoas circulando significa mais pessoas com recursos”, diz.

Antes de a medida entrar em vigência, o valor da tarifa unitária no município era de R$ 4,75. Com a gratuidade, o levantamento aponta uma economia média individual de R$ 160,83 por mês. O montante retido pelo cidadão é redirecionado para o consumo interno, gerando um impacto financeiro estimado em R$ 5,4 milhões mensais em circulação no comércio local.

Do ponto de vista orçamentário, o custo operacional do programa é de R$ 1,2 milhão por mês. O custeio é estruturado por meio do Fundo Municipal de Transporte Coletivo (FMTC), abastecido por uma reorganização financeira interna que abrange a realocação de verbas, como recursos anteriormente destinados à publicidade institucional, sem a instituição de novos tributos.

Segundo ano de projeto

O Tarifa Zero atua em contrato experimental desde o seu início e, para o segundo ano, a meta do Executivo municipal é conseguir uma licitação. De acordo com Suenes, a administração pública tentou realizar duas licitações, sem sucesso, e agora produz um novo edital.

“Com a licitação eu acredito que, já de imediato, vamos conseguir melhorar a condição dos ônibus, colocar ônibus mais novos para rodar na cidade, uma série de ações que vamos tomar ao longo do no próximo ano, para poder melhorar para a população. Mas sempre observando a questão orçamentária”, pontuou o prefeito.

Nesse período experimental, foram avaliadas possíveis adequações no número de linhas e nos horários disponíveis, além da realização de uma nova licitação para escolha da empresa que prestará o serviço.

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