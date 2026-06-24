Cidade se despede nesta quarta das quatro vítimas de chacina que chocou MG

As quatro vítimas da chacina ocorrida nessa terça-feira (23/6), em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, serão veladas e sepultadas nesta quarta-feira (24/6).

De acordo com a Funerária Rio Branco, Sérgio Adriane dos Santos, de 55 anos, e Alexandre José Ribeiro, de 46, serão velados na Capela Mortuária de Visconde do Rio Branco. O sepultamento dos dois está marcado para às 17h.

Thais Ramos Gonçalves, de 31 anos, companheira do autor dos ataques, será velada na Capela Mortuária Monte Celeste. O enterro também ocorrerá às 17h. Já Sidnei de Jesus Silva, de 31 anos, será velado na na Capela Mortuária de Visconde do Rio Branco, mas o sepultamento está previsto para as 16h30.

A cidade vive um clima de comoção desde a tarde de terça-feira, quando um homem de 31 anos matou quatro pessoas em diferentes pontos do município. Segundo a Polícia Militar, o suspeito iniciou os ataques após matar a própria esposa. Em seguida, ele invadiu uma residência e assassinou um homem, além de matar outras duas vítimas em locais distintos da cidade.

Após os crimes, o homem ainda roubou uma motocicleta, cometeu assaltos e tentou fugir. Ele foi localizado pela PM e morreu após reagir à abordagem policial.

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Em razão da tragédia, a Prefeitura de Visconde do Rio Branco decretou luto oficial e diversos eventos previstos para esta semana foram cancelados, incluindo a transmissão pública do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo.