Caminhoneiro de 33 anos de Santa Catarina morre preso às ferragens em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um motorista, de 33 anos, morreu após o caminhão que conduzia tombar na rodovia MGC-418, em Mayrink, distrito de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (22/6), próximo à chegada ao município de Nanuque. A vítima era natural de Morro da Fumaça, em Santa Catarina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), equipes do pelotão de Teófilo Otoni foram acionadas por volta das 9h para atender à ocorrência. O caminhão transportava uma carga de arroz e tombou às margens da rodovia.

Segundo informações repassadas por testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo após um dos pneus furar durante o deslocamento. Com o acidente, ele ficou preso às ferragens.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima. O óbito foi constatado ainda no local do acidente.

Além do resgate, os militares atuaram na mitigação dos riscos provocados pelo vazamento de óleo do caminhão, evitando novos acidentes na rodovia.

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Também participaram da ocorrência equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e uma funerária da região.