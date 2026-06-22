Homem e enteada são indiciados por desviar R$ 1,7 milhão de clínica médica

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A identificação de desvios patrimoniais e lavagem de dinheiro em uma clínica médica de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, resultou no indiciamento de um homem, de 42 anos, e da enteada dele, de 26, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira (22/6). Conforme a corporação, o prejuízo foi estimado em cerca de R$ 1,7 milhão à empresa vítima.

O principal investigado exercia a função de administrador financeiro da clínica e teria se aproveitado da posição de confiança e do amplo acesso às contas bancárias, e aos sistemas internos para realizar sucessivos desvios de recursos ao longo de vários anos.

"Os valores eram transferidos para contas pessoais, de terceiros e de empresas vinculadas ao investigado, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. Os recursos desviados teriam sido utilizados na aquisição de patrimônio de elevado valor, incluindo imóvel em condomínio de alto padrão e veículos, além do custeio de despesas pessoais incompatíveis com a renda formal declarada", informou a PCMG.

Dois veículos identificados como proveito da atividade criminosa foram apreendidos PCMG/Divulgação

Na última sexta-feira (19/6), policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão em um imóvel localizado em condomínio residencial de alto padrão em Uberlândia.

"Como parte das medidas para assegurar eventual ressarcimento dos danos, a PCMG obteve o sequestro de um imóvel vinculado à investigação e o bloqueio de ativos financeiros dos suspeitos. Dois veículos identificados como proveito da atividade criminosa também foram localizados e apreendidos, permanecendo à disposição da Justiça", explicou a Polícia Civil.

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Com a conclusão do inquérito, o homem foi indiciado pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A mulher foi indiciada por lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação patrimonial por intermédio de conta bancária utilizada para movimentação dos recursos ilícitos.