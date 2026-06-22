Vídeo: homem é violentamente agredido durante romaria a cavalo em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito depois de um homem ser brutalmente agredido durante a 34ª Romaria dos Cavaleiros e Amazonas, em Conceição do Mato Dentro, na Região Central do estado, no último sábado (20/6). Veja o vídeo:

Em comunicado à imprensa, a corporação pontuou que “não houve acionamento policial no dia dos fatos”. Conforme a PCMG, a própria vítima, de 40 anos, compareceu à delegacia nesta segunda-feira (22/6) para registro de boletim de ocorrência e apresentou representação criminal pelas lesões corporais e ameaças sofridas.

Um dos suspeitos de participar das agressões foi identificado pelo homem. A Polícia Civil informou que ainda apura a motivação do episódio e não divulgou detalhes sobre a versão apresentada pela vítima em relação à dinâmica dos acontecimentos.

Ainda conforme o comunicado da polícia, o homem foi encaminhado ao Posto Médico-Legal a fim de avaliar a extensão e a gravidade das lesões sofridas.

“A PCMG esclarece que foi instaurado inquérito policial para a devida apuração dos fatos e completa identificação dos demais autores. As investigações seguem em andamento”, declarou.

“Ato isolado”, diz prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro frisou que episódio de violência foi um ato isolado registrado “durante uma programação que transcorreu de forma ordeira e pacífica em sua maior parte”.

“Para garantir a organização e a segurança da festividade, a prefeitura disponibilizou toda a estrutura necessária, com a atuação da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, segurança privada, bombeiros civis e o apoio da Polícia Militar, além das demais equipes envolvidas na realização do evento”, frisou.

Segundo o Executivo municipal, a 34ª Romaria dos Cavaleiros e Amazonas integrou a programação do 239º Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, tradicional celebração religiosa e cultural do município, reunindo mais de 10 mil participantes entre cavaleiros, amazonas, comitivas e visitantes de diversas regiões do Brasil.

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“A administração municipal reforça seu compromisso com a segurança, a organização dos eventos públicos e a preservação das tradições que fazem parte da história e da identidade de Conceição do Mato Dentro”, finalizou.