Sul de Minas: jovem de 18 anos é morto a facadas em festa junina

Um jovem de 18 anos foi morto a facadas e outras duas pessoas da mesma família ficaram feridas durante uma briga na madrugada desse domingo (21/6), durante uma festa junina no bairro Tropical Flores, em Itapeva, no Sul de Minas. Dois homens suspeitos de envolvimento no crime foram presos horas depois da ocorrência, um em Minas Gerais e outro na capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, a confusão teve início ainda durante o evento, após um desentendimento entre frequentadores da festa e dois homens que haviam chegado de Munhoz, município vizinho. Após a discussão, os suspeitos deixaram o local, mas teriam ameaçado retornar para se vingar.

Temendo novos confrontos, três irmãos e outros familiares decidiram deixar a festa. No entanto, quando seguiam de carro, tiveram o veículo interceptado pelos suspeitos, que bloquearam a passagem.

Conforme o registro policial, um dos homens quebrou o vidro do automóvel e, em seguida, o outro suspeito atacou as vítimas com golpes de faca. Três pessoas foram atingidas, entre elas um jovem de 18 anos, que sofreu ferimentos fatais.

Moradores que presenciaram a cena conseguiram conter o agressor momentaneamente e retirar a faca utilizada no crime, arremessando-a em uma área de vegetação próxima. Apesar da intervenção, os dois suspeitos conseguiram fugir.

As vítimas foram socorridas e levadas para atendimento médico em Extrema. O jovem de 18 anos chegou sem vida à unidade de saúde. Outro familiar foi encaminhado em estado grave para um hospital em Pouso Alegre, onde permaneceu internado. A terceira vítima sofreu ferimentos leves.

Após o crime, a Polícia Militar iniciou buscas para localizar os envolvidos. Um dos suspeitos foi encontrado em um hospital de Toledo (MG), onde recebia atendimento médico por lesões sofridas durante a confusão. Ele foi preso em flagrante e, em depoimento, admitiu participação nas agressões, mas negou ter desferido as facadas.

O segundo suspeito, apontado como autor dos golpes que mataram o jovem, fugiu para São Paulo. Com apoio da Polícia Militar paulista, ele foi localizado na região de Guaianases, na Zona Leste da capital, onde acabou preso. Segundo a polícia, o homem confessou o crime.

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As circunstâncias e a motivação do homicídio seguem sendo investigadas pela Polícia Civil. Segundo relatos colhidos pelos militares, a briga pode ter sido motivada por ciúmes envolvendo a companheira de um dos suspeitos.