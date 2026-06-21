Motorista cochila em rodovia mineira, bate em caminhões e deixa feridos
Casal que estava no carro ficou levemente ferido e foi encaminhado ao hospital em Janaúba. Motorista dos dois caminhões envolvidos no acidente saíram ilesos
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Um acidente envolvendo um Toyota Corolla e dois caminhões na MGC-122, próximo a Nova Porteirinha, no Norte de Minas, deixou um casal ferido neste domingo (21/6). O motorista do carro informou ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) que cochilou ao volante.
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De acordo com o CBMMG, o condutor do carro e a companheira tiveram ferimentos leves. Eles foram encontrados fora do carro, conscientes e orientados, mas com alguns machucados. O casal foi encaminhado para o Hospital Regional de Janaúba.
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O acidente ocorreu por volta das 16h, a cerca de 10 quilômetros depois de Nova Porteirinha. Os caminhoneiros ficaram ilesos.
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Ainda de acordo com o motorista, ele saiu de São Francisco, também no Norte de Minas, com destino à Caruaru (PE). Ele relatou que dormiu devido ao cansaço, causando a batida com os veículos de carga.