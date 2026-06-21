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Motorista cochila em rodovia mineira, bate em caminhões e deixa feridos

Casal que estava no carro ficou levemente ferido e foi encaminhado ao hospital em Janaúba. Motorista dos dois caminhões envolvidos no acidente saíram ilesos

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/06/2026 19:39

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Motorista dorme ao volante na MGC-122, bate em caminhões e deixa casal ferido no Norte de Minas
Motorista dorme ao volante na MGC-122, bate em caminhões e deixa casal ferido no Norte de Minas crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo um Toyota Corolla e dois caminhões na MGC-122, próximo a Nova Porteirinha, no Norte de Minas, deixou um casal ferido neste domingo (21/6). O motorista do carro informou ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) que cochilou ao volante.

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De acordo com o CBMMG, o condutor do carro e a companheira tiveram ferimentos leves. Eles foram encontrados fora do carro, conscientes e orientados, mas com alguns machucados. O casal foi encaminhado para o Hospital Regional de Janaúba.

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O acidente ocorreu por volta das 16h, a cerca de 10 quilômetros depois de Nova Porteirinha. Os caminhoneiros ficaram ilesos.

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Ainda de acordo com o motorista, ele saiu de São Francisco, também no Norte de Minas, com destino à Caruaru (PE). Ele relatou que dormiu devido ao cansaço, causando a batida com os veículos de carga.

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