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Homem que tentou matar duas pessoas em oficina se torna réu

Suspeito virou réu por tentativa de homicídio 15 horas após cometer três feminicídios e uma tentativa de feminicídio na Grande BH

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Repórter
15/06/2026 22:07

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Três mulheres foram mortas a tiros em padaria de Ribeirão das Neves, Grande BH
Horas antes de tentar matar pai e filho, o mesmo suspeito assassinou a tiros três mulheres dentro de uma padaria em Ribeirão das Neves, na Grande BH crédito: Gladyston Rodrigues/E.M./D.A .Press

Um homem de 31 anos que tentou matar duas pessoas no último mês de fevereiro deste ano, dentro de uma oficina mecânica no bairro Céu Azul, na região Norte da capital mineira, se tornou réu. A denúncia foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e aceita pela 7ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Belo Horizonte.

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Segundo as investigações, o homem teria planejado uma vingança contra o proprietário da oficina mecânica, que teria se negado a realizar um curso de pintura veicular no local. Ele chegou ao estabelecimento em uma motocicleta, armado com uma arma de fogo artesanal, em formato de submetralhadora.

Ao avistar o filho do dono da oficina, de apenas 17 anos, o acusado teria efetuado quatro disparos, mas, devido a um erro de execução, os tiros não chegaram a atingir o jovem, que conseguiu se abrigar no interior do estabelecimento. Ao tentar persegui-lo, o homem se deparou com o pai do adolescente, dono da oficina, e disparou outras duas vezes que, novamente, não acertaram a vítima.

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Após os disparos, a arma travou, e o autor fugiu do local, mas acabou sendo preso. Com ele, os militares apreenderam a arma utilizada, além de um colete à prova de balas, munições e uma touca ninja. Segundo o MPMG, o cometimento de dois crimes em um curto espaço de tempo demonstra a natureza violenta e homicida do suspeito.

Outro crime

Ainda de acordo com as investigações, o crime na oficina mecânica ocorreu 15 horas após o mesmo acusado ter cometido três feminicídios e uma tentativa de feminicídio em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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As vítimas estavam em uma padaria. Duas delas eram adolescentes: a mais jovem, de apenas 14 anos, era filha do proprietário do estabelecimento, enquanto a outra, de 16 anos, trabalhava no local como funcionária. A terceira vítima foi uma cliente, de 56 anos.

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