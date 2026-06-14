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CRIME

PRF resgata empresário sequestrado no Vale do Jequitinhonha

Trio de bandidos invadiu a casa da vítima e a sequestrou

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
14/06/2026 22:52

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PRF resgata empresário sequestrado no Vale do Jequitinhonha
PRF resgata empresário sequestrado no Vale do Jequitinhonha crédito: Reprodução/PRF

Um empresário de 61 anos foi resgatado de um sequestro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (14/06) em Itaobim (MG), no Vale do Jequitinhonha. Os três sequestradores foram presos.

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Segundo a PRF, os criminosos invadiram a casa da vítima Pedra Azul (MG), também no Vale do Jequitinhonha. Eles estavam em um Celta preto, roubaram uma Hilux prata e levaram o homem como refém para exigir pagamento de resgate. 

A Polícia Rodoviária, com apoio da Polícia Militar (PMMG), montou um cerco e abordou o veículo suspeito. Estavam no Celta dois homens, de 22 e 23 anos, e uma mulher  de 24 anos, todos naturais de Itarantim (BA). Também foi encontrado um revólver calibre 38, carregado com cinco munições.

Questionados sobre a localização da vítima, os detidos informaram que o homem foi deixado em uma área de mata no km 105 da BR-116, no município de Itaobim. Os policiais foram até o local indicado e, resgataram o empresário. 

Foi dada voz de prisão aos três envolvidos pelos crimes de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Os presos, juntamente com a arma, as munições e os veículos apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pedra Azul.

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As forças de segurança seguem buscando pela caminhonete roubada e por outros possíveis integrantes do grupo.

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