Vídeo: homem é preso em BH ao agredir ex e tentar arrastá-la em Santa Luzia

Um homem de 31 anos foi preso na noite desse domingo (14/6), no Bairro Cinquentenário, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), suspeito de agredir a ex-companheira, de 26 anos, horas antes em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana da capital.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado em um imóvel na Rua Júlio de Castilho após denúncias sobre seu paradeiro. Ao perceber a presença dos militares, ele abriu o portão da casa e se entregou sem resistência.

Durante a abordagem, o homem afirmou que as agressões ocorreram após desentendimentos entre o casal ao longo da semana. Depois de ser informado sobre seus direitos, ele optou por permanecer em silêncio. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Entenda o caso

A agressão ocorreu por volta das 6h55 de domingo, na Rua Conde Afonso Celso, no Bairro Londrina, em Santa Luzia. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher havia ido ao Pedro Leopoldo Rodeio Show, onde também estava o ex-companheiro.

Ela relatou que, durante o show do cantor Gusttavo Lima, passou a receber mensagens insistentes do suspeito pedindo que mantivessem relações sexuais. A vítima afirmou que o relacionamento havia terminado há cerca de três meses e que ela não tinha interesse em reatar. Segundo ela, o homem já havia cometido agressões anteriormente.

Depois de negar os convites do ex, a mulher pediu que um amigo respondesse às mensagens. Ao descobrir que outra pessoa estava utilizando o celular dela, o suspeito passou a enviar mensagens ofensivas e ameaças, inclusive afirmando que iria "fuzilá-los".

Com receio da situação, ela deixou o evento e retornou para casa. Ao chegar ao local, encontrou o ex-companheiro tentando invadir a residência. Segundo o relato, ao vê-la chegar, o homem correu na direção da vítima, deu-lhe um tapa no rosto, derrubou-a com uma rasteira e tentou arrastá-la para dentro da casa contra a vontade dela.

A mulher afirmou que temeu ser vítima de estupro ou até mesmo de homicídio caso fosse levada para o interior do imóvel. Ela conseguiu se segurar na rua e gritou por socorro. Uma vizinha se aproximou e o agressor interrompeu as agressões, fugindo em seguida com o carro da vítima.

Mesmo após deixar o local, ele continuou fazendo ligações e ameaças. Ela ligou para a PM e recebeu atendimento médico por meio da equipe de proteção à mulher.

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A Polícia Civil disse que a vítima denunciou as agressões. O suspeito foi conduzido e ouvido na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher de Belo Horizonte, e foi preso em flagrante por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional.