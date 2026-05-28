PUC Coreu anuncia catracas e reconhecimento facial após onda de assaltos

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) anunciou nesta quinta-feira (28/5) novas medidas de segurança para o campus Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Entre as mudanças previstas estão a instalação gradual de catracas nos acessos da universidade e de leitores faciais com reconhecimento por inteligência artificial. O reforço também inclui novos dispositivos de monitoramento, além da ampliação do patrulhamento policial nas ruas do entorno.

O anúncio foi feito após uma reunião entre representantes da universidade, integrantes da 9ª Companhia do 34º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e estudantes da instituição. A discussão aconteceu em meio à repercussão de relatos de tentativas de assalto sofridas por alunas próximas ao campus e de críticas à atuação da segurança universitária.

Segundo a PUC Minas, o campus Coração Eucarístico já possui cerca de 600 câmeras de monitoramento.

Durante o encontro, a PMMG informou que intensificará as operações na região. “Vamos intensificar a operação e direcionar a rota para os locais onde aconteceram as ocorrências”, afirmou o capitão Arthur, responsável pela 9ª Companhia do 34º BPM.

A comandante do 34º Batalhão, tenente-coronel Síria Delgado Matias, disse ainda que a corporação pretende fortalecer o contato com moradores e estudantes. Ela também reforçou a importância do registro de boletins de ocorrência para auxiliar no planejamento das ações preventivas.

Medo entre estudantes



As novas medidas foram anunciadas dias após alunas denunciarem episódios de violência próximos à universidade e cobrarem mais segurança no entorno do campus.

Uma das vítimas é a estudante Larissa França Lima, de 23 anos. Ela contou que sofreu uma tentativa de assalto na noite do último dia 21 deste mês, enquanto caminhava pela Avenida Dom José Gaspar, próximo ao Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.

Segundo Larissa, um homem tentou arrancar o celular de sua mão e os dois entraram em luta corporal. A estudante caiu no chão, machucou o joelho, o tornozelo e bateu a cabeça antes de o suspeito fugir.

O caso ganhou repercussão principalmente pelas críticas feitas por ela à postura da segurança da universidade e da Polícia Militar. Larissa afirma que um vigilante que estava na guarita próxima ao local viu a situação, mas não prestou ajuda. Disse ainda que tentou registrar boletim de ocorrência algumas vezes e a PM afirmou que não seria possível.

A estudante também criticou a estrutura da área próxima ao museu, que considera escura e com pouca iluminação, além do acesso livre ao campus.

Outro caso relatado foi o da estudante de jornalismo Ana Luísa Maloy, de 24. Ela afirma ter sofrido uma tentativa de assalto nesta terça-feira (26/5), em frente ao Edifício Key West, ao lado de um dos acessos principais da universidade.

Segundo Ana Luísa, um homem tentou puxar sua mochila e arrancar o celular de sua mão enquanto ela caminhava até a portaria do prédio, onde mora. O suspeito fugiu depois dos gritos dela e de avistar pessoas que estavam na rua.

A estudante afirma que conseguiu registrar boletim de ocorrência e reconheceu posteriormente o suspeito por imagens apresentadas pela polícia. Ela também relata que outras estudantes compartilharam episódios semelhantes nos arredores da universidade.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck