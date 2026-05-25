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MG: idoso de 77 anos passa mal ao volante e atinge 10 veículos

Acidente aconteceu na Avenida Brasil, próximo à Catedral; apesar dos estragos, ninguém ficou ferido

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
25/05/2026 12:29

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Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido
Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido crédito: Reprodução/PMMG

Um motorista de 77 anos provocou uma série de colisões após sofrer um mal súbito enquanto dirigia pela Avenida Brasil, na região central de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na manhã desse sábado (24/5). O veículo conduzido pelo idoso bateu em carros e motocicletas estacionados ao longo da via, deixando um rastro de destruição próximo à Catedral da cidade.

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De acordo com a Polícia Militar, o automóvel saiu do controle depois que o condutor passou mal durante o trajeto. Na sequência, o carro atingiu diversos veículos parados às margens da avenida.

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Ao menos 10 veículos foram danificados. Algumas motocicletas ficaram caídas na pista após serem atingidas pela batida. Imagens registradas no local mostram carros com partes destruídas e motos bastante avariadas.

Entre os danos estavam rodas e peças quebradas, suspensão danificada e amassamentos em diferentes pontos das motocicletas. Uma delas precisou ser removida por guincho por não apresentar condições de circulação.

Apesar da força do impacto, ninguém se feriu. O motorista permaneceu no local e acompanhou o registro da ocorrência. O carro dele também precisou ser retirado da avenida com auxílio de guincho. Segundo a PM, os proprietários dos veículos atingidos não estavam próximos no momento do acidente porque participavam de uma corrida de rua realizada na região central da cidade.

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O motorista informou aos policiais que possui seguro e que irá assumir os prejuízos causados aos proprietários dos veículos atingidos.  O veículo dele foi removido por um guincho acionado pela seguradora.

 
 

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