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ACIDENTE

Motorista de Porsche bate em equipamentos de ginástica em praça na Vila Olímpia, em SP

Secretaria da Segurança diz que pista molhada pode ter causado acidente; não houve feridos

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FERNANDA DE SOUZA
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FERNANDA DE SOUZA
Repórter
22/05/2026 23:41

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Porsche bate contra equipamento de praça na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo
Porsche bate contra equipamento de praça na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo crédito: Play Car/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de 24 anos bateu um Porsche contra uma estação de treinamento físico na madrugada desta sexta-feira (22), na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

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Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 5h, na rua Gomes de Carvalho. O veículo atingiu equipamentos de ginástica instalados em uma área pública de treinamento.

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De acordo com a corporação, o motorista se apresentou aos policiais e realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Ainda assim, ele foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, já que a colisão causou danos ao patrimônio público.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o homem perdeu o controle da direção devido à pista molhada. Quando os policiais chegaram ao local, o carro já estava sobre a calçada.

O local foi preservado para realização de perícia e o motorista acabou liberado posteriormente.

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O caso foi registrado como colisão no 27º Distrito Policial (Campo Belo).

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