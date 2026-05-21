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Caminhão despenca de ribanceira na BR-146 e carga de cimento fica na via

Acidente aconteceu na BR-146, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (21/5)

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21/05/2026 23:23

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Limpeza da via foi feita pelas equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de caminhão-pipa disponibilizado pelo município de Bandeira do Sul
Limpeza da via foi feita pelas equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de caminhão-pipa disponibilizado pelo município de Bandeira do Sul crédito: CBMMG

Um caminhão carregado de cimento caiu em uma ribanceira de cerca de 50 metros de profundidade na tarde desta quinta-feira (21/5), à margem da BR-146, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Parte da carga ficou espalhada pela rodovia. O acidente ocorreu por volta das 14h, na altura do km 510 da rodovia, no sentido Poços de Caldas/Bandeira do Sul. O caminhão era ocupado por dois homens, que ficaram feridos. 

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Uma das vítimas foi retirada do veículo por pessoas que passavam pelo local antes da chegada do socorro. Já o segundo ocupante precisou ser resgatado pelas equipes dos bombeiros. 

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Após o salvamento, os dois homens foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsáveis pelo atendimento pré-hospitalar e encaminhamento das vítimas.

Com o impacto, toda a carga de cimento ficou espalhada sobre a pista, o que exigiu trabalho de limpeza da via. A operação contou com apoio de um caminhão-pipa disponibilizado pela Prefeitura de Bandeira do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o controle do trânsito e o balizamento da rodovia durante os trabalhos de resgate e limpeza.

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As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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