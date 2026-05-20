Caminhoneiro morre em colisão frontal entre carretas na MGC-455

Um caminhoneiro de 38 anos morreu na noite dessa segunda-feira (19/5) após uma colisão frontal entre duas carretas na MGC-455, altura do km 133, em Planura (MG), no Triângulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 22h. Uma carreta carregada com pisos cerâmicos seguia no sentido Pirajuba–Campo Florido quando bateu de frente com outra carreta carregada com soja, que trafegava no sentido contrário.

O motorista da carreta de pisos, natural de Pedro Afonso (TO), ficou preso às ferragens e teve a morte constatada no local. A vítima apresentava múltiplas fraturas e exposição de massa encefálica.

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Após a liberação da perícia da Polícia Civil, os bombeiros realizaram a retirada do corpo das ferragens. O condutor da carreta carregada com soja não ficou ferido, recusou atendimento médico e foi liberado no local.