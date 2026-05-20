Festival traz sabores e tradição das montanhas de Minas
Evento gratuito reúne chefs, produtores e a comunidade e promove a economia local com oficinas, demonstrações culinárias e cultura
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É com o orgulho de quem reproduz uma tradição familiar - e também soltando aquele vapor quentinho e perfumado - que os pastéis de angu de Lurdinha Majó chegam às mesas para serem desfrutados.
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"Os meus pastéis de angu fazem parte da minha trajetória e das minhas raízes", destaca a produtora local que admira festivais regionais e sempre participa do Festival Fartura em Conceição do Mato Dentro.
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E é com a empolgação e o talento da comunidade que o evento chega à sua 7ª edição, entre os dias 22 e 24 de maio, nesta aconchegante e histórica cidade das montanhas da Região Central de Minas.
Gratuito e aberto ao público, o evento acontecerá no Largo do Rosário e reunirá produtores da região, chefs convidados e atrações culturais.
Uma comunhão da cultura, da gastronomia e dos saberes tradicionais locais que é muito aguardada todos os anos.
O horário de funcionamento será das 18h à 0h na sexta-feira, das 12h à 0h no sábado, e das 11h às 21h no domingo.
Promovida pela Plataforma Fartura Gastronomia do Brasil, a iniciativa abre a temporada nacional do projeto em 2026 e reforça a conexão entre gastronomia, cultura e território.
Realizado por meio das Leis Federal e Estadual de Incentivo à Cultura, o Festival Fartura Conceição do Mato Dentro conta com patrocínio da Anglo American, da prefeitura local e da Cemig.
Para os produtores locais que participam do Fartura, o evento representa reconhecimento, pertencimento e valorização das raízes culturais. "Venho com orgulho e emoção. Percebo o quanto o evento valoriza os saberes tradicionais e a culinária mineira, gerando reconhecimento e aprendizado", destaca Lurdinha.
Presente em todas as edições realizadas no município, o patrocínio da Anglo American ao evento integra uma estratégia de valorização das iniciativas locais.
“Acreditamos na gastronomia local como um importante motor para promoção das comunidades, geração de emprego e renda, e atração de turistas. Ao apoiarmos o Festival Fartura Conceição do Mato Dentro, fortalecemos as cadeias produtivas da localidade e contribuímos para a preservação da cultura e das tradições regionais”, destaca Ana Cunha, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Anglo American.
O que o público vai ver e experimentar?
O festival se estrutura em diferentes espaços que organizam a experiência do público. Nos restaurantes, chefs convidados apresentam pratos ao longo do dia, enquanto a Cozinha ao Vivo promove demonstrações culinárias.
O Espaço Conhecimento oferece aulas e conteúdos gastronômicos, e a Mercearia Fartura reúne produtores da região com itens como cafés, queijos, geleias, cachaças, doces e outros produtos artesanais.
A programação inclui, ainda, feira de artesanato local, bares com bebidas diversas, espaço kids gratuito e apresentações artísticas.
Nesta edição, a madrinha do evento será a chef Aline Guedes, pesquisadora da alimentação e comensalidade de quilombos remanescentes do estado de São Paulo, com publicações no Brasil, Portugal, Espanha e Argentina.
“O Fartura Conceição é um evento muito importante, porque condensa todos os nossos pilares: a democratização da gastronomia, a troca com o produtor local, com o cozinheiro local, a experiência do público, a arte, a cultura e a ocupação do espaço público”, comenta Guilherme Sânzio, diretor de Produção da Plataforma Fartura.
Durante o Festival Fartura, a Anglo American estará presente no coreto do Largo do Rosário com um estande que promoverá uma série de atividades culturais abertas ao público.
No sábado e no domingo, à tarde, serão realizadas oficinas de bordado, conduzidas por bordadeiras das comunidades de Itapanhoacanga (Alvorada de Minas) e Córregos (Conceição do Mato Dentro), além de oficinas de produção de bonecas de pano, em parceria com o grupo local Pérola Negra.
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As atividades terão vagas limitadas e as inscrições serão feitas no local ou por meio de link disponibilizado no Instagram da empresa (@AngloAmericanBrasil).
Estrutura e programação do evento
- Horários de funcionamento: sexta-feira das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h e domingo das 11h às 21h
- Localização principal: no Largo do Rosário, reunindo produtores e chefs convidados
- Espaços disponíveis: áreas para refeições, cozinhas demonstrativas, estandes educativos e mercearia
- Apresentações e atrações: feira de artesanato local, bares, área infantil gratuita e apresentações artísticas
- Atividades culturais no estande: oficinas de bordado e de produção de bonecas de pano
Destaques e características do festival
- Entrada para o público: totalmente gratuita em todos os dias de evento
- Destaques da participação: produtores locais, comunidade, turistas e chefs pesquisadores como Aline Guedes
- Pilares do projeto: a democratização da gastronomia, a troca de saberes e a ocupação do espaço público
- Apoio e patrocínio: realizado por meio de leis de incentivo, com fomento da Anglo American, prefeitura local e Cemig
- Foco social e econômico: fortalecimento de cadeias produtivas locais e preservação das tradições da culinária mineira