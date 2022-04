Inhotim será palco do Festival Fartura Gastronomia; veja programação

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Festival Fartura/Divulgação)



Os festivais Fartura são celebrações da gastronomia e cultura regional, que proporcionam encontros entre produtores, chefs, estudiosos da gastronomia e artistas com o público. O Festival Fartura Gastronomia no Inhotim é o primeiro evento presencial de 2022, da plataforma Fartura. Ele acontecerá nos dias 29 de abril a 1º de maio e terá a presença dos cinco embaixadores gastronômicos do Itamaraty, um de cada região do país: Morena Leite, Janaina Rueda, Manu Buffara, Saulo Jennings e Paulo Machado. Com mediação de Claude Troisgros. Lá eles irão discutir a internacionalização da gastronomia brasileira.





Tradicionalmente, as edições do festival são realizadas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Conceição do Mato Dentro, Fortaleza, Porto Alegre, São Paulo, Tiradentes e Lisboa, em Portugal, promovendo o fomento à economia do setor gastronômico e cultural. Com a pandemia da Covid 19, em 2020, os eventos passaram a ser digitais.





A programação conta com chefs reunidos para compartilhar experiências e cozinhar, debates, muita música, mercearia com produtores locais, almoços e jantares em restaurantes de Brumadinho e região.





Durante os três dias de evento, será possível comprar pratos preparados pelos chefs durante o “Cozinha ao Vivo'', quitutes em pontos de venda e produtos regionais produzidos por pequenos produtores na Mercearia Fartura. Além dos restaurantes do Instituto Inhotim, que também estarão com sobremesas exclusivas assinadas por chefs do evento.





Menu Fartura vai contar com a participação de chefs da região de Brumadinho





O Menu Fartura é uma ação do evento Fartura Gastronomia, que selecionou 8 restaurantes de Brumadinho e região. Eles terão pratos exclusivos preparados a quatro mãos por chefs anfitriões e chefs convidados de Belo Horizonte, nos dias do evento.





Confira a listas dos restaurantes convidados:





Vila da Lavanda (Encosta da Serra – Brumadinho, MG);

Massa Demais (Encosta da Serra – Brumadinho, MG);

Rancho do Peixe (Encosta da Serra – Brumadinho, MG);

Curral Carnes e Empório (Casa Branca – Brumadinho, MG);

Abóbora (Casa Branca – Brumadinho, MG);

Ateliê Abrahão (Encosta da Serra – Brumadinho, MG);

Rota V8 (Brumadinho Sede, MG);

Bistrô Mendes (Brumadinho Sede, MG).





Brasil em Sabores vai discutir a internacionalização da gastronomia brasileira





Brasil em Sabores é outro projeto do Fartura Gastronomia, em que o principal propósito é discutir a internacionalização da gastronomia brasileira e terá como mediador o chef Claude Troisgros.

Para que a internacionalização aconteça, o Ministério das Relações Exteriores se juntou ao Instituto Capim Santo e elegeu os cinco primeiros chefs-embaixadores, um de cada região do país. Assim que escolhidos, os chefs escolheram outros cinco novos cozinheiros como Pupilos.





Os Pupilos realizarão residências gastronômicas em cinco embaixadas, cada uma em um continente. Ao final do período de intercâmbio de experiências, os chefs-embaixadores devem se juntar aos respectivos pupilos em cada país para atividades de promoção da culinária nacional e dos produtos agroalimentares brasileiros.





No Festival Fartura Gastronomia no Inhotim, além de ocorrer os debates quanto ao tema, também será firmado o Manifesto MANIBA, Movimento de Alma Nacional Independente Brasileira Alimentar, inspirado na celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna e no Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade. A ideia é estimular a reflexão sobre a essência da cozinha brasileira e de como promovê-la nacional e internacionalmente.

(foto: Festival Fartura/Divulgação)

Confira a programação e participe do Festival Fartura Gastronomia





Além do Menu Fartura e do Brasil em Sabores, o festival contará com muitas atrações. Confira a programação completa:





Dia 29/04:

10h - Abertura do evento

12h às 13h - Cozinha ao vivo - Senac em Minas

13h30 às 14h30 - Cozinha ao vivo - Márcia Nunes

14h - Fórum

15h às 16h - Cozinha ao vivo - Júlia Aguiar + Janaína Rueda





Dia 30/04:

10h - Abertura do evento

10h30 às 12h - Fórum

11h30 às 12h30 - Cozinha ao vivo – Lucas Correia Manu Buffara

12h30 às 13h30 - Artístico

13h às 14h - Cozinha ao vivo – Romário dos Santos Morena Leite

14h30 às 16h - Fórum

15h às 16h - Cozinha ao vivo – Senac em Minas





Dia 01/05:

10h - Abertura do evento

11h às 12h30 - Fórum

11h30 às 12h30 - Cozinha ao vivo – Lucas Caslu Paulo Machado

13h às 14h - Cozinha ao vivo – Ricardo Branches Saulo Jennings

14h30 às 15h30 - Artístico

15h às 16h - Cozinha ao vivo





Veja onde comprar os ingressos para o festival





Para participar do evento é preciso adquirir os ingressos a partir de R$44,00 ou comprar passaportes promocionais para dois ou três dias de visita.





O evento será realizado em três dias e para adquirir os ingressos para os dias desejados clique aqui e compre o seu ingresso para o Festival Fartura Gastronomia . Além do site é possível adquirir o seu ingresso na recepção do Museu Inhotim.





Sobre o Fartura Gastronomia





O Fartura Gastronomia é apresentado pela Gasmig e tem parceria cultural do Sesc em Minas, parceria educacional do Senac em Minas e apoio da Forno de Minas. O evento será aberto ao público, mediante acesso ao Inhotim e sujeito à lotação, de acordo com as normas vigentes do local.





Fique por dentro da programação, novidades e ingressos. Acesse: farturabrasil.com.br