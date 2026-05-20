Assine
overlay
Início Gerais
INDENIZAÇÃO

Caminhoneiro demitido após marcar bariátrica será indenizado em MG

Caminhoneiro com obesidade mórbida demitido após marcar bariátrica será indenizado

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
20/05/2026 07:59 - atualizado em 20/05/2026 08:12

compartilhe

SIGA
×
O ex-empregado afirmou que é portador de uma doença crônica grave, conhecida como obesidade mórbida
O ex-empregado afirmou que é portador de uma doença crônica grave, conhecida como obesidade mórbida crédito: Reprodução/Freepik

Um caminhoneiro de Minas Gerais deverá receber R$ 10 mil de indenização por danos morais após ser dispensado pela empresa poucos dias depois de comunicar que havia conseguido marcar uma cirurgia bariátrica. A decisão é da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), que considerou a demissão discriminatória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o processo, o motorista carreteiro sofria de obesidade mórbida e enfrentava outros problemas de saúde, como esteatose hepática grau II, síndrome da apneia do sono, gastrite, pré-diabetes e dores lombares.

Leia Mais

Desde o início de 2023, ele realizava exames e acompanhamento médico para se preparar para a cirurgia, utilizando o plano de saúde fornecido pela própria transportadora. Conforme relatado na ação, no dia 6 de julho de 2023, o trabalhador foi considerado apto para realizar o procedimento, marcado para agosto daquele ano. 

Após receber o laudo médico, o caminhoneiro informou o chefe sobre a cirurgia. Poucos dias depois, em 18 de julho, acabou dispensado sem justa causa. 

Para o relator do caso, desembargador Fernando Rios Neto, os documentos anexados ao processo e os depoimentos das testemunhas demonstraram que a empresa tinha conhecimento do tratamento e do procedimento cirúrgico.

Segundo o magistrado, caberia à empregadora apresentar uma justificativa diferente para a demissão, o que não ocorreu durante o processo. “A empresa limitou-se a negar a discriminação, sem apontar justificativa razoável para a rescisão contratual”, destacou o relator no voto. 

Ainda conforme a decisão, embora a empresa tenha o direito de rescindir contratos sem justa causa, esse poder não pode ser utilizado para práticas discriminatórias. O desembargador ressaltou que a Constituição Federal e a Lei nº 9.029/95 proíbem qualquer forma de discriminação nas relações de trabalho. 

O TRT-MG entendeu que a dispensa causou violação à dignidade e à honra do trabalhador, fixando a indenização em R$ 10 mil. O valor modificou sentença anterior da 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O processo foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), onde será analisado recurso de revista.

Tópicos relacionados:

indenizacao justica lei minas-gerais trt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay