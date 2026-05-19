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MG: vídeo mostra professor afastado exibindo conteúdo pornográfico a alunos

Afastamento cautelar do servidor foi formalizado pelo governo do estado nesta terça-feira (19/5), conforme consta em publicação do "Diário Oficial"

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
19/05/2026 23:13 - atualizado em 19/05/2026 23:59

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Professor foi filmando mostrando mangá pornográfico a estudantes em escola no Sul de Minas
Professor foi filmando mostrando mangá pornográfico a estudantes em escola no Sul de Minas crédito: Reprodução

Um vídeo gravado por uma aluna de uma escola estadual em Cambuí, no Sul de Minas Gerais, mostra o momento em que um professor exibe conteúdo pornográfico para ao menos dois estudantes, de 11 e 12 anos, dentro da sala de aula. O episódio aconteceu em 29 de abril, mas só chegou ao conhecimento das autoridades policiais na última quinta-feira (14/5). 

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O afastamento do servidor foi formalizado pelo governo do estado nesta terça-feira (19/5), conforme consta em publicação do "Diário Oficial" de Minas.

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Segundo registrado no boletim de ocorrência, o conteúdo inapropriado trata-se de um mangá – nome dado às histórias em quadrinhos japonesas – levado para a sala de aula por um dos alunos, segundo informou a direção escolar. Agora, a Polícia Civil segue com as diligências de investigação. 

Conforme as imagens registradas em sala de aula, um dos estudades comenta: "Os cara peladão (sic)." O professor, então, com o mangá na mão, mostra a ele o desenho e fala: "Aqui, mano!". Em seguida, outro aluno pede para ver o material, e o professor mostra novamente as imagens e diz: "São dois gays." 

O afastamento do profissional foi determinado de forma cautelar – ou seja, trata-se de uma medida preventiva e temporária a fim de proteger as investigações e a lisura do processo.

Em comunicado, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) disse que "repudia com veemência qualquer ato inadequado de servidores da pasta e reforça que as escolas e os educadores são orientados quanto à postura adequada". 

A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Pouso Alegre, responsável pela coordenação da escola onde o professor exibiu o material pornográfico, disse que enviou um relatório ao Núcleo de Correição Administrativa (Nucad) da SEE-MG. Não foi divulgado o que consta nesse documento. 

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"O Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por profissionais de psicologia e assistência social, também foi acionado para fazer o acompanhamento e as tratativas com os envolvidos", finalizou a SEE-MG. 

 

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