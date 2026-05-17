BH pode ter chuva com raios neste domingo; veja previsão

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva, acompanhadas de rajadas de vento e raios isolados, neste domingo (17/5).

Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o céu ficará parcialmente nublado a nublado durante o dia, com aumento das chances de chuva a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na manhã foi de 17,1°C e a máxima estimada para a tarde é de 28°C.

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.

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Na região Oeste da capital, os termômetros marcaram 17,1°C às 5h, mas a sensação térmica chegou a 10,8°C.

Temperaturas mínimas por regional

