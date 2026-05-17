BH pode ter chuva com raios neste domingo; veja previsão
Capital mineira terá céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia
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Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva, acompanhadas de rajadas de vento e raios isolados, neste domingo (17/5).
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Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o céu ficará parcialmente nublado a nublado durante o dia, com aumento das chances de chuva a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada na manhã foi de 17,1°C e a máxima estimada para a tarde é de 28°C.
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A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.
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Na região Oeste da capital, os termômetros marcaram 17,1°C às 5h, mas a sensação térmica chegou a 10,8°C.
Temperaturas mínimas por regional
- Barreiro: 19,4°C, às 5h45
- Centro-Sul: 17,1°C, às 5h25
- Oeste: 17,1°C, com sensação térmica de 10,8°C, às 5h
- Pampulha: 18,3°C, com sensação térmica de 20,7°C, às 6h
- Venda Nova: sem dados disponíveis