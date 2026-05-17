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PREVISÃO DO TEMPO BH

BH pode ter chuva com raios neste domingo; veja previsão

Capital mineira terá céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/05/2026 08:01

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Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva nesta segunda-feira (30/3), segundo a Defesa Civil municipal
Há um aumento das chances de chuva a partir da tarde, segundo a Defesa Civil crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte pode registrar pancadas de chuva, acompanhadas de rajadas de vento e raios isolados, neste domingo (17/5).

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Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o céu ficará parcialmente nublado a nublado durante o dia, com aumento das chances de chuva a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na manhã foi de 17,1°C e a máxima estimada para a tarde é de 28°C.

Leia Mais

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde.

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Na região Oeste da capital, os termômetros marcaram 17,1°C às 5h, mas a sensação térmica chegou a 10,8°C.

Temperaturas mínimas por regional

  • Barreiro: 19,4°C, às 5h45
  • Centro-Sul: 17,1°C, às 5h25
  • Oeste: 17,1°C, com sensação térmica de 10,8°C, às 5h
  • Pampulha: 18,3°C, com sensação térmica de 20,7°C, às 6h
  • Venda Nova: sem dados disponíveis

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