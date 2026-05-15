Como fica o clima nesta sexta-feira (15) em BH? Confira a previsão do tempo

Desde quarta-feira (13/5) com céu fechado e risco de chuva, o clima de Belo Horizonte não deve mudar nesta sexta (15/5). Segundo a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas. Pela parte da tarde, ele também pode ser acompanhado de rajadas de vento ocasionais e raios isolados.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 17,1°C enquanto a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa do ar cai em relação a ontem, e fica em torno de 45%.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18,6 °C, às 5h20.

Centro Sul: 17,1 °C, às 5h30.

Oeste: 17,1 °C, com sensação térmica de 17,5 °C, às 6h.

Pampulha: 17,5 °C, com sensação térmica de 19,5 °C, às 6h.

Venda Nova: 17,2 °C, às 6h.

Apesar do alerta de chuva emitido pela Defesa Civil na quarta-feira e estendido até hoje às 8h, o acumulado de chuvas não apresentou grandes precipitações na capital. As regiões Centro-Sul e Nordeste foram as que apresentaram maior chuva, com 4,6mm (que representa 16,4% do esperado).

Configura o acumulado de chuvas em Belo Horizonte no dia 14/05 até às 17h:

Barreiro: 1,6 (5,7%)

Centro Sul: 4,6 (16,4%)

Hipercentro: 0,4 (1,4%)

Leste: 2,2 (7,8%)

Nordeste: 4,6 (16,4%)

Noroeste: 2,6 (9,3%)

Oeste: 3,8 (13,5%)

Pampulha: 1,0 (3,6%)

Venda Nova: 2,0 (7,1%)

Clima em Minas

No estado, nesta sexta (15/5) o céu fica de claro a parcialmente nublado com possibilidades de chuvas isoladas no Triângulo, Oeste e Central Mineira. Já no Jequitinhonha, Rio Doce/Mucuri e Zona da Mata o tempo permanece parcialmente nublado. As demais regiões tem céu claro a parcialmente nublado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) as temperaturas tendem a subir um pouco. Tanto as mínimas quanto as máximas. A mínima registrada no estado foi de 8°C e a máxima estimada é de 33°C.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos