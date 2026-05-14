Égua em adutora: condomínio denúncia falta de água após queda do animal

Após 10 dias da queda da égua em adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), ocorrida em 4 de maio, um condomínio localizado na Rua Queluzita, no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte, denuncia falta de água no residencial. Moradores do local têm recorrido a caminhões pipas para abastecer as residências.

Segundo o síndico Warley Xavier, de 58 anos, o condomínio fez reclamações junto à Copasa, mas o problema persiste. Para não deixar as 24 famílias sem água, foram comprados cinco caminhões pipa para abastecer as residências, segundo ele.

“Dois técnicos da Copasa vieram ao condomínio, informaram que a rede teve de ser esvaziada e limpa. A partir disso, a pressão foi retirada”, diz Warley.

Com o retorno do abastecimento em outros bairros, a força foi regulada novamente, mas, conforme relata, ficou abaixo do necessário para que houvesse o retorno necessário. “Eles mediram a pressão aqui no condomínio e viram que está em 32, mas para que a água seja jogada para caixa é necessário no mínimo 40”, detalha o síndico.

Em nota, a Copasa afirma que vai enviar um veículo ao local para averiguar a situação relatada e adotar as medidas cabíveis.

Queda da égua

Em 4 de maio, a Copasa interrompeu temporariamente a Estação de Tratamento de Água (ETA) e a captação após receber relatos de uma possível queda de uma égua de uma das adutoras do Sistema Rio das Velhas.

Até a retirada do animal da adutora, feita no dia seguinte (5/5), a companhia suspendeu a circulação de água para mais de 300 bairros de Belo Horizonte e para sete cidades da Grande BH.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro