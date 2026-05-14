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Égua em adutora: condomínio denúncia falta de água após queda do animal

Dez dias depois do acidente, residencial que abriga 24 famílias enfrenta problemas e teve que comprar cinco caminhões pipas para não deixar moradores sem água

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
14/05/2026 14:41 - atualizado em 14/05/2026 14:43

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O condomínio tem comprado caminhões pipas para conseguir abastecer as 24 famílias
Condomínio no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de BH, tem comprado caminhões pipas para conseguir abastecer as 24 famílias que moram no local crédito: Redes Sociais reprodução

Após 10 dias da queda da égua em adutora da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), ocorrida em 4 de maio, um condomínio localizado na Rua Queluzita, no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte, denuncia falta de água no residencial. Moradores do local têm recorrido a caminhões pipas para abastecer as residências. 

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Segundo o síndico Warley Xavier, de 58 anos, o condomínio fez reclamações junto à Copasa, mas o problema persiste. Para não deixar as 24 famílias sem água, foram comprados cinco caminhões pipa para abastecer as residências, segundo ele.

 

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“Dois técnicos da Copasa vieram ao condomínio, informaram que a rede teve de ser esvaziada e limpa. A partir disso, a pressão foi retirada”, diz Warley.

Com o retorno do abastecimento em outros bairros, a força foi regulada novamente, mas, conforme relata, ficou abaixo do necessário para que houvesse o retorno necessário. “Eles mediram a pressão aqui no condomínio e viram que está em 32, mas para que a água seja jogada para caixa é necessário no mínimo 40”, detalha o síndico.

Em nota, a Copasa afirma que vai enviar um veículo ao local para averiguar a situação relatada e adotar as medidas cabíveis. 

Queda da égua 

Em 4 de maio, a Copasa interrompeu temporariamente a Estação de Tratamento de Água (ETA) e a captação após receber relatos de uma possível queda de uma égua de uma das adutoras do Sistema Rio das Velhas.  

Até a retirada do animal da adutora, feita no dia seguinte (5/5), a companhia suspendeu a circulação de água para mais de 300 bairros de Belo Horizonte e para sete cidades da Grande BH.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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