"Perdi, perdi!", grita suspeito ao ser abordado pela Rotam em BH

Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (12/5), no Bairro Ouro Minas, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 19h55, na Rua Nossa Senhora de Guadalupe. Durante patrulhamento da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na região, militares perceberam atitude suspeita de um homem dentro de um Honda Civic cinza.

Conforme a ocorrência, ao passarem com a viatura o suspeito tentou se esconder ao deitar no banco do carro. Diante da atitude suspeita, o sargento Erástones realizou a abordagem. Segundo o militar, o homem gritou: “Perdi, perdi!”.

Durante as buscas no veículo, foram encontradas 277 porções de maconha do tipo skank no porta-malas. O suspeito afirmou ser integrante de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas no Morro das Pedras.

Ainda conforme a PM, o homem disse que conseguiria armas de fogo para subornar os policiais e afirmou que faria contato com o líder da organização, conhecido pelo apelido de “Japa”. Os militares fingiram aceitar a proposta e acompanharam o suspeito até um ponto combinado para a entrega do armamento.

No local, outros indivíduos deixaram uma sacola com as armas e fugiram em seguida. Dentro da embalagem, os policiais encontraram cinco armas de fogo, sendo duas pistolas calibre .380 e três pistolas 9 mm, além de 16 munições.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil junto com as drogas, munições, armas e o veículo apreendido.