BH está em alerta para chuvas com rajadas de vento até terça-feira (12/5) 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Belo Horizonte está em alerta para possibilidade de chuva nesta segunda-feira (11/5). O comunicado da Defesa Civil Municipal prevê que as precipitações podem chegar a 20mm. Apesar de não representar uma chuva forte, o volume de água pode representar 71% da média climatológica de maio.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média mensal de chuva para Belo Horizonte é de apenas 28,1 milímetros (mm).

Além disso, o comunicado estabelece que a chuva pode ser acompanhada de rajadas de vento em torno de 40 km/h até 8h desta terça-feira (12).

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estima que uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.





O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações:

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).





Previsão do tempo

A previsão do tempo indica que Belo Horizonte deve ter um dia de céu nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% no período da tarde.

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A temperatura mínima registrada foi de 18,3°C, às 1h50, na Região Venda Nova. Já a máxima deve ser de 27°C.